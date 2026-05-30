Luque: Orden de detención para otro precandidato a concejal cartista

El fiscal Augusto Ledesma imputó por estafa, usurpación de funciones públicas y asociación criminal al candidato a concejal Claudio Torres, quien, tras un sumario el año pasado fue apartado de la Dirección de Territorios Sociales de la Municipalidad de Luque y actualmente milita con el precandidato a intendente Hugo Farías (ANR-HC).

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En el acta de imputación que data del 29 de mayo, se indica que Torres estaría ofreciendo y realizando ventas irregulares y/o ilegales de inmuebles presumiblemente pertenecientes a la Municipalidad de Luque.

También ya cuenta con una imputación anterior por invasión de terrenos, por la cual fue sumariado, incluso denunciado en el marco del escándalo por los desalojos irregulares que se vienen sucediendo en la ciudad.

“El Sr. Juan Claudio Torres sería parte del conjunto y/o esquema de personas que estarían relacionadas a la venta irregular y/o ilegal de estos inmuebles municipales, donde también presuntamente se haría pasar como funcionario de la Municipalidad de Luque y habría recibido millonarias sumas de dinero”, reza parte del acta de imputación.

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El agente fiscal comunicó a la Comandancia de la Policía Nacional que por resolución Nº 228 del 29 de mayo, Claudio Torres cuenta con orden de detención.

Bajo la lupa de la justicia

Claudio Torres es el segundo candidato a concejal del equipo de Hugo Farías, involucrado en un presunto esquema ilegal. El primero fue Roberto Cubilla Sanabría, quien fue detenido en el marco del operativo “Copia Fiel”, que desbarató un presunto esquema criminal para ocultar bienes del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

La madre de Hugo Farías, la señora Aida Aquino de Farías, también está imputada por lesión grave en el marco de un accidente laboral en donde un joven de 20 años perdió una mano.

Por este caso, la fiscal Sophia Galeano fue amenazada públicamente por los parlamentarios Derlis Maidana (senador) y Rodrigo Gamarra (diputado), quienes son los padrinos políticos del cartista luqueño.

Hans Hermann Kemper Rojas, también es otro candidato a concejal de Hugo Farías, que está siendo investigado por un presunto título falso de abogado; pero la investigación está paralizada por una recusación contra el agente fiscal que allanó su oficina.

Es más, el propio candidato a intendente Hugo Farias y su hermano Christian Raúl fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por la fiscal Sophía Galeano, pero llamativamente el fiscal General Emiliano Rolón envió al freezer la denuncia.