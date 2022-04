Félix de Azara no tuvo noticias sobre el nombre común de esta ave. Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) señalaron que al juvenil de la especie se lo conoce como Hokó pará (Hoko -onomatopéyico- pintado, para el primero) o Jocó pará (para el segundo), y al adulto como Hokó pĩhtã (Hoko rojo, Bertoni) o Jocó pĩtá (Gatti); para Gatti, además, se aplican a este ardeido los de Jocó toro y Jocó guasu.

Azara solo había visto, al tiempo de redactar su manuscrito, al individuo que describió; era un juvenil que mató de un fusilazo “sobre un árbol pegado a una laguna junto al pueblo de Itá”. Posteriormente tuvo otros ejemplares, a los que jamás vinculó con algún adulto de la especie (su Garza oscuro azulada número 354), pues en sus Apuntamientos se lee:

“Solo la he visto en el Paraguay [a la Garza jaspeada]. Va sola o con la amada idéntica, y a veces hasta 4. Los pollos se parecen a los padres, y cría dos por noviembre en nido de palos sobre algún árbol. Esta garza y la siguiente se diferencian de todas; no solo porque prefieren las lagunas y barriales pequeños a los grandes, sino también porque no conocen la esquivez, y se posan en lo más alto, y aún dentro de los árboles como ocultándose algunas veces (…) Repito cuanto dije de la anterior [la Garza jaspeada], menos que no he visto sus pollos [de la Garza oscuro azulada]”.

Nomenclatura. Sonnini dijo que Azara trató en vano de encontrar semejanzas entre su Garza jaspeada y el Butor étoile (Butorides virescens) y el Onoré de Cayenne (Tigrisoma lineatum) de Buffon, y dudó de que Azara fuera el autor de tal descripción.

Buffon, al igual que Azara, separó al individuo joven del adulto; al primero lo describió como l’Onoré de Cayenne (Estampa iluminada número 790 de Martinet), y al segundo como l’Onoré rayé de Cayenne (Estampa iluminada número 860 de Martinet); que para Azara son la Garza Jaspeada y la Garza oscuro azulada, respectivamente.

Nuestro naturalista reconoció a su jaspeada en la descripción de la onoré de Buffon, pero apuntó varias diferencias con la estampa iluminada número 790 que la ilustra; sobre ella dijo:

“Sin embargo, considerando que no están exentos de descuidos el autor y su dibujante; y que alguna vez no se parece lo que dice el uno a lo que el otro representa, será bueno y lícito sospechar la identidad”.

La Garza jaspeada -así como la Garza oscuro azulada- de Azara es la subespecie Tigrisoma lineatum marmoratum identificada por Vieillot como Héron marbré o Ardea marmorata (1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 14, p. 415) a partir de la citada descripción de la jaspeada de Azara.

El epíteto que identifica a esta subespecie es la palabra latina marmorata/jaspeado, que en este caso corresponde a la denominación que Azara le asignó.

Costumbres y Nido

Azara solo anotó en sus Apuntamientos lo que ya se señaló sobre su hábitat y nido.

Caracteres

La descripción de la Garza jaspeada de los Apuntamientos no difiere de la del Hoco 2ª especie del manuscrito.