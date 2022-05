Félix de Azara no indicó el por qué le asignó a esta ave los nombres referidos. En su manuscrito solo apuntó que tuvo a este Mbatuytuy en su cuarto, y que algunos le llamaban también Jakavere. Tampoco Bertoni (Vocabulario), ni Gatti (Enciclopedia), registró algo sobre el nombre común de esta ave que actualmente es conocida como Mbatui mbatara.

Nuestro naturalista solo tuvo al individuo que describió, el cual compró a los Payaguá.

Nomenclatura

Sonnini reputó al Chorlito lomo negro de Azara como una especie desconocida, pero no lo era, pues había sido clasificada por Linneo con el nombre de Tringa macularia (Actitis macularia; 1766, Syst. Nat., Ed. 12, 1, p. 249), a partir del Spotted Plover o Tringa maculata de Edwards (representado en la estampa número 277 -especie segunda- de su Gleanings of natural history -T. 2, 1760-; Edwards describió a su Spotted tringa teniendo a la vista un ejemplar que su amigo William Bartram, que lo había cazado al Sur de Pensilvania, se lo envió a Londres) y del Turdus aquaticus de Brisson.

El epíteto que identifica a esta especie está formado con la palabra latina macularia/con manchas, en razón que, respecto al citado Spotted Plover, anotó Edwards cuanto sigue:

“La cabeza está salpicada con pequeños puntos alargados oscuros a lo largo de los mástiles de sus plumas; sobre el cuello aumentan de tamaño hacia la espalda, donde son más grandes; (...) las plumas de los hombros y las alas están marcadas transversalmente con puntos oscuros; (...) desde la garganta a la cola, la parte inferior es blanca, salpicada en la garganta con puntitos oscuros; en el pecho son mayores y de una forma particular, como muestra la figura; en los muslos, vientre y cobijas subcaudales estos puntos oscuros no son tan regulares como en el pecho”.

Costumbres y nido

Azara nada supo a ciencia cierta sobre las costumbres y nido de esta ave, seguro por tratarse de un ave migratoria. En su manuscrito asentó lo siguiente, que no consta en sus Apuntamientos:

“Esta ave busca su alimento, según me dicen, por la orilla del agua, en anegadizos y lagunitas. (…) De su nido, y otras costumbres, he preguntado, y no me han sabido decir palabra. (…) Me dicen que también se llama Jacaveré, que cría en el suelo tres hijos en nido de pajitas [lo que evidencia que quienes esto le dijeron la confundieron con el Jakavere (Gallinago paraguaiae), que no es migratoria y anida en el Paraguay, con lo que Azara hizo bien al suprimir esta información de sus Apuntamientos]”.

En el manuscrito, además, nuestro naturalista consignó cuanto él había observado de dicha ave en cautividad, al respecto se lee:

“El individuo que voy a describir, lo compré a los indios Payaguá vivo, y le di libertad en mi cuarto. Un mes se mantuvo en él sin comer sino lo que del maíz pisado dejaban caer otros pájaros de las jaulas. Pasado este tiempo compré el Yacuberé [Jakavere] anterior, y como notase que este no comiese maíz le di carne picada, y entonces vi que Mbatuytuy la comía con gusto y preferencia. Las costumbres que el noté son las siguientes. / Su andar es a pasitos menudos y apresurados, o frecuentes, y siempre con la misma velocidad da su carrerita, y para de golpe. Algunas veces, al parar, levanta la cabeza perpendicularmente, y la bajaba luego todo prontamente. Casi tanto tiempo anda, como está parado. Jamás le vi trepar sobre sillas, ni cofres, ni ocultarse tras de ellos, siempre se mantenía hacia el medio del cuarto. Jamás lo vi echado, solo una vez le vi como dormitar en pie sobre una pierna. Casi para nada mueve el cuello y cabeza, son movimientos de andar, y todos son como si la tuviese envarada. Parece bastante estúpido, triste, y cobarde. Si encuentra con otro pájaro que le hace frente, aunque no le toque chilla, y se desvía, y alguna vez he visto que abre el ala como para defenderse, y entonces tira el cuello. De noche con la luz anda y corretea, como de día. Para comer la carne toma un pedacito y de una carrerita, la sacude, y da otra carrerita, la sacude segunda vez, y así continúa llevándola hasta tragarla. Nada más puedo decir con verdad”.

Caracteres

