Félix de Azara indicó lo que sigue sobre los nombres de esta ave:

“los guaraníes llamaban urucureá, y los españoles mochuelo a este pájaro y al precedente [Athene cunicularia], y que como no son mochuelos de los de España, di al anterior el nombre guaraní. Al presente aplico el de chóliba, porque así llamaban en mi país siendo yo muchacho a un pájaro de la familia, que según quiero acordarme era muy cercano a este”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) mencionaron que esta ave es conocida con el nombre de Urukure’á o Urucure’á, respectivamente, agregando el primero el de Urukure’á kaá-gwíh; aunque actualmente recibe el nombre de Kavure.

El primer individuo que Azara tuvo, al tiempo de redactar el manuscrito, fue uno -que le pareció joven- que compró a los Payaguá y que mantuvo por más de dos meses en su cuarto; posteriormente, entre las ramas de un árbol muy frondoso, encontró oculta una pareja a la que mató de un tiro y, hacia el mes de octubre -no precisó de qué año-, compró una hembra cogida en el agujero de un tronco, a la que tuvo en su cuarto. Además, apuntó:

“He visto bastantes en el Paraguay, y ninguno al sur de los 30 grados, quizá porque escasean mucho los bosques”.

Nomenclatura

Sonnini consideró que, pese a las diferencias que Azara puntualizó entre el Scops o Petit Duc de Buffon (Otus scops) y su Chóliba, estas aves eran de la misma especie, aunque por la diferencia de climas se presentaba ligeramente modificada en uno y otro continente, pues se trata de una especie viajera. Advirtió, también, que compartía el parecer de nuestro naturalista de tener al Talchicuatli de Nieremberg como de la misma especie que la Chóliba.

Azara, luego de analizar la descripción del mencionado Scops de Buffon, así como la estampa iluminada número 436 de Martinet que lo representa con el nombre de Petit Duc, concluyó:

“Finalmente expuestas las identidades y diferencias, me vencen estas, y les creo de diferente especie [a la Scops y a la Chóliba]. / Mi autor se persuade que el scops hace viajes dilatándose hasta América, y cree variedad suya el talchicuatli de Nueva España de Nieremberg. Pero debió reflexionar que pasando el scops el verano en Francia, necesariamente viajará para el sur, pues le incomoda el frío: por consiguiente, que no podía venir a América por el norte. / Por lo que hace al pájaro de Nieremberg, no se puede dudar que es mi chóliba”.

No se equivocó nuestro naturalista; Vieillot identificó su Chóliba con el nombre de Hibou choliba o Strix choliba (Otus choliba; 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 7, p. 39).

El epíteto que identifica a dicha especie corresponde al nombre que le asignó Azara.

Costumbres

Azara mencionó en el manuscrito, sobre las costumbres de esta ave, únicamente que:

“puedo decir poco de sus costumbres porque de día se mantenía oculto, de noche trepaba por todo, andaba a pasos ligeramente, y siempre se manifestó sumamente esquivo. Es muy amigo de bañarse en una vasija, cuando me arrimaba a él cascarreteaba, erizaba su pluma y ensanchaba mucho sus alas, y se me acercaba mucho como para cogerle, saltaba sobre la mano, la apretaba, y huía, todo en un instante. No costó poco trabajo de describirla, porque todo lo agarraba con el pico y sus garras (que como he dicho), son robustas y fuertes. Algunas veces, estando como dormida, y teniendo sentada la pluma de la cabeza, aparecían dos como cuernos. Vivió en paz dichos dos meses con un Caburey. Varias veces noté que agarraba con mucha rabia, con uñas y pico, la ropa que tenía debajo, como si quisiera componerla o juntarla. Tampoco hizo la guerra a un Arivaya o Chiripepe joven, ni a un Tuy que dormía en mi cuarto. Su canto es semejante al de lechuza, agrio y fuerte, y se contornea mucho cuando uno se le acerca”.

En sus Apuntamientos agregó:

“Pasa los días en el bosque o en árboles muy frondosos, ocultándose entre las ramas, donde lo he encontrado pegado a su consorte (…). De noche llega a las casas campestres, se posa sobre ellas, y deja acercar tanto, que le he visto matar a pedradas y tirándole un palo. Su canto, que suele repetir, no es grave, agudo, ni agrio, y dice Turururú tú tú. Compré una en octubre pillada en el agujero de un tronco, donde tenía un huevo sin colchón (…). Cuando me la trajeron la até por el tarso sin oposición, y se mantuvo inmóvil todo el día; pero al anochecer se desató, y la volví a atar con el mismo cordel. Volvió a soltarse, y lo mismo dos veces más en pocos minutos, a pesar de cinco o seis nudos apretados. Por último la dejé libre, y se comió una cotorra, y a otras avecillas que pudo pillar en el cuarto. Es entre los de la familia el que más se domestica, y le suelen criar en las casas, porque, sobre ser muy mansejón, persigue a los ratoncitos, cucarachas, grillos, etcétera; y come pan, carne, y de todo; y aunque nada le den vive de sus agencias sin escaparse. (…) Hace menos gestos que otros, y solo muy hostigada castañetea con el pico”.

Nido

En el manuscrito Azara consignó que Ignacio Ybotyti le aseguró que esta ave “criaba en los agujeros de los árboles cuatro hijos” pero, en sus Apuntamientos, anotó:

“Compré una en octubre pillada en el agujero de un tronco, donde tenía un huevo sin colchón; y al tercero día puso otro en mi cuarto, blanco, esferoide perfecto, cuyos ejes eran quince un tercio y trece un tercio líneas. No puso más, aunque dicen cría tres pollos”.

Caracteres

Los caracteres del Chóliba, referidos en los Apuntamientos no difieren de los del Urucurea 2ª especie, del manuscrito.