Félix de Azara no indicó cómo obtuvo el individuo que describió. Sobre su nombre anotó en sus Apuntamientos:

“Así le llaman [Picui] los guaraníes por excelencia, aunque dan el mismo nombre a la anterior [su Paloma rojiza o Pyku’i pytã (Columbina talpacoti)]. Los españoles la denominan tortolita, figurándose acaso que es la de Europa; pero se engañarían mucho”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) rescataron el mismo nombre para esta colúmbida, aunque con grafía diferente; el primero Pihkú-i, y el segundo Pîcu’í. Bertoni explicó que tal nombre corresponde a la forma abreviada de Pykasu con el adjetivo de pequeña, con lo que Pyku’i vendría a ser en español Pequeña paloma.

Azara advirtió que es ave común y poco esquiva, que se la ve en Buenos Aires y Montevideo en bastante abundancia, y que subsiste en el Paraguay todo el año. Lo mismo consignó en sus Apuntamientos, en estos términos: “Es muy común en el Paraguay y al sur del Río de la Plata”.

Nomenclatura

Sonnini indicó que la Picui de Azara podría ser el Pigeon de Carthagène (que sería la Columba fusca de Linneo) descrito, de una manera muy sucinta, por el viajero y naturalista Joseph Jacquin en su Beyträge zur Geschichte der Vögel (p. 33, n°. 27).

Pero dicha Paloma Picui de Azara fue clasificada por Temminck con la denominación de Colombi-Galline Picui o Columba picui, en su Histoire naturelle generale des pigeons et des gallinaces (actualmente Columbina picui;1813, 1, pp. 435 y 498), a partir de las referencias que sobre ella dio Azara.

Temminck aclaró que, pese a conocer a esa ave solo por la citada descripción, se apoyó en ella por tener “mucha confianza en la exactitud de las observaciones de Azara sobre la identidad o la diferencia de las especies que él ha observado tan escrupulosamente”.

El epíteto que identifica a esta especie corresponde al nombre guaraní señalado por Azara.

Costumbres y nido

Sobre las costumbres y nido de su Picui nuestro naturalista asentó:

“baja a comer en las plazas y corrales, vuela rápidamente, van a pares, a veces en familia, y otras en bandas de treinta y cuarenta. Cría en diciembre, en los arbolitos bajos, su nido, que he visto, se reduce a unos palitos por entre los cuales se clarean los huevos desde cualquier parte. Éstos son dos, blancos, el uno casi redondo, cuyo diámetro mayor es de nueve y media líneas. El otro más largo, es de diez y media. (…) No conozco diferencia sensible en los sexos. No se para en lo más alto de los árboles, sino en las ramas medias y ocultamente”.

Caracteres

Describió Azara a su Puycuy y a su Paloma Picui en iguales términos, por lo que no vale la pena ocuparse de ellos.