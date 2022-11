La ONU fija criterios mínimos para que los compromisos de descarbonización sean ciertos

La presentación ha tenido lugar en la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que afronta su tercera jornada en Sharm-El Sheik (Egipto).

El informe aborda el blanqueo ecológico y cuestiona las promesas de emisiones netas cero que sean “carentes de solidez” y que amenazan con desvirtuar los esfuerzos para globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar el objetivo de limitar la temperatura del planeta a final de siglo a 1,5ºC.

La presidenta del grupo de Expertos de la ONU, Catherine McKenna, ha destacado que la propuesta facilita una “hoja de ruta crucial para la integridad de los compromisos de neutralidad de carbono por parte de las entidades no estatales y en apoyo de una transición global y equitativa hacia un futuro sostenible”.

El informe ha sido elaborado durante siete meses por 17 expertos nombrados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y recoge diez recomendaciones prácticas para aportar integridad, transparencia y responsabilidad a los compromisos adquiridos sobre la neutralidad de carbono mediante la disposición de unas normas y criterios claros.

Descarbonización real

”Se trata de reducir las emisiones reales sin trampas. Nuestra hoja de ruta proporciona unas normas y unos criterios claros que deben seguirse al desarrollar los compromisos de neutralidad de carbono.

Al día de hoy, el planeta no puede permitirse más retrasos, excusas o blanqueo ecológico”, ha indicado.

Las recomendaciones se basan en iniciativas fidedignas como las de Race to Zero o The Science Based Targets Initiative y pide a las entidades no estatales que se comprometan a reducir inmediatamente las emisiones absolutas en toda su cadena de valor con objetivos a corto, medio y largo plazo basados en la ciencia.

Además, plantea que los planes de transición deben ser detallados y mostrar reducciones inmediatas de emisiones, por su parte las inversiones de capital deben alinearse con dichos objetivos y con la trayectoria de emisiones netas cero de la entidad no estatal.

Evitar el blanqueo ecológico

Para evitar el falseamiento (o la manipulación) en la contabilidad climática y otras acciones diseñadas para eludir la reducción de emisiones reales de forma rotunda, las entidades no estatales deben publicar el progreso realizado anualmente.

En ese sentido, las recomendaciones insisten en que tanto los planes de transición como el informe anual de progreso, cuya información debe ser comparable con la de sus homólogos, debe ser verificado por un experto independiente.

El informe del grupo de expertos fija nuevas líneas rojas para evitar el blanqueo ecológico, con recomendaciones como que las entidades no estatales no puedan declararse “cero neto” mientras sigan construyendo o invirtiendo en combustibles fósiles.

Del mismo modo, la deforestación y otras actividades destructivas para el medio ambiente se consideran inadmisibles.