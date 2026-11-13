Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank

Marco Aurelio González se presentó poco antes de las 08:00 de este viernes en la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. El exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) llegó acompañado de su representante legal, el abogado Arturo Daniel.

La presentación se produjo horas después de que agentes del Ministerio Público allanaran su vivienda, ubicada en la ciudad de Luque, con el objetivo de detenerlo. Sin embargo, los intervinientes no lo encontraron en el inmueble y, en ese momento, fue declarado prófugo.

Desde la Policía Nacional informaron que, tras su presentación, se activaron los procedimientos correspondientes para garantizar sus derechos y comunicar la situación al Ministerio Público.

Los intervinientes indicaron que todavía no habían podido conversar con González para conocer los motivos por los que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el allanamiento. Ahora se aguarda la convocatoria de la Fiscalía para su traslado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

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Fiscalía ordenó detener a tres exdirectivos del BCP

El procedimiento contra González formó parte de una serie de allanamientos simultáneos realizados este viernes por el Ministerio Público, con el objetivo de detener a tres exmiembros del Directorio del BCP, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez.

La Fiscalía ordenó la captura de Liana Caballero, quien se desempeñó como presidenta interina del BCP tras la renuncia de Carlos Carvallo; Marco Aurelio González, exprocurador general de la República; y Miguel Ángel Mora.

De acuerdo con los datos preliminares del operativo, Caballero fue detenida en su vivienda, en Asunción, mientras que Mora fue capturado en su residencia, en Luque. González, por su parte, no fue localizado durante el allanamiento, aunque posteriormente se presentó ante la Policía Nacional.

La causa es la misma en la que se encuentran imputados el expresidente del BCP Carlos Carvallo, el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y el expresidente de la República Santiago Peña.

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¿Por qué la Fiscalía ordenó la captura de los exdirectivos?

En la resolución judicial que dispuso la captura de Caballero, González y Mora, se señala que el Ministerio Público cuenta con indicios de que los tres habrían tenido conocimiento directo y temprano, al menos desde diciembre de 2025, de la situación de insolvencia de Ueno Bank y de las presuntas irregularidades relacionadas con créditos concedidos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Según la hipótesis fiscal, pese a conocer esa situación, los entonces directivos del Banco Central habrían omitido implementar las medidas correctivas y cautelares que sus atribuciones legales les imponían.

El escrito judicial sostiene que esa presunta omisión habría permitido la continuidad de operaciones irregulares y la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia, hasta que la situación financiera de la entidad bancaria se volvió insostenible.

Colapso de Ueno Bank y crisis por los ahorros

El pasado 3 de noviembre, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, con el que puso fin a las operaciones de la entidad. La decisión se fundamentó en el deterioro de sus indicadores de solvencia y en presuntas irregularidades en la concesión de grandes créditos a empresas vinculadas a su grupo empresarial.

La medida generó preocupación entre los clientes, debido a que quedaron afectados los ahorros de cientos de miles de usuarios, además de fondos que distintas instituciones del Estado paraguayo mantenían depositados en la entidad bancaria.

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En el marco de la misma investigación, el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, fue detenido en su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada de Asunción.

Destitución de Santiago Peña

El caso también provocó una crisis política que, según los datos proporcionados, derivó en la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y su posterior detención e imputación por los supuestos hechos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

Peña había sido accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025. Durante los tres años de su gobierno, la entidad bancaria y el conglomerado empresarial registraron un crecimiento significativo, mientras el banco captó fondos estatales y empresas vinculadas al grupo obtuvieron contratos públicos.