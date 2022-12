Félix de Azara comentó sobre el nombre de esta ave cuanto sigue:

“quiere decir cabeza encarnada. Los que en el país quieren dar nombres castellanos a todos los pájaros llaman a este Cardenal, por tener la cabeza roja. (…) dicen que en Santa Fe los llaman Crestuditos”; y, en sus Apuntamientos, agregó:

“Los guaraníes le llaman capitá y acapitá, que todo significa cabeza roja, y por lo mismo algunos españoles le denominan cardenal”.

Bertoni lo catalogó como Aká pytá.

Azara describió al adulto y al juvenil de la especie, a los que tuvo como macho y hembra; error que rectificó en sus Apuntamientos, donde se lee:

“Entre la multitud de individuos que he tenido había algunos en quienes el carmín era naranjado, y la capa obscura. Otros la tenían parda; y también la cabeza, pero con baño rojizo, siendo idénticos en lo demás. Como estos individuos eran pocos, creo que las referidas diferencias no son sexuales, sino de poca edad; porque he tenido pollos muy pequeños, y otros prontos a volar, que tenían acanelada la mancha negra de la garganta, obscuro el carmín de la cabeza, y el resto como los padres”.

Mencionó que esta ave:

“No escasea en el Paraguay, ni en el Río de la Plata”.

Nomenclatura

Sonnini concluyó que el Capitá de Azara es el Rouge-cap de Buffon (Paroaria gularis) retratado en la estampa iluminada número 155 (fig. 2ª.) de Martinet como Tangara Brun d’Amérique, y que nuestro naturalista criticó innecesariamente a Buffon por haber hecho de una especie dos, cuando que dicho Rouge-cap es de especie diversa del Paroare (Paroaria dominicana) que Azara juntó en una misma especie. Dicho Paroare de Buffon es el que con el nombre de Cardinal Dominiquain aparece en la estampa iluminada número 55 (fig. 2ª.) de Martinet.

El Capitá de Azara resultó una especie nueva, la que fue clasificada en 1837 por los naturalistas d’Orbigny y Lafresnaye con la denominación de Tachyphonus capitatus en su Synopsis avium (in Magasin de zoologie, p. 29), teniendo en cuenta las referencias que sobre él dio nuestro naturalista.

El epíteto que identifica a esta especie corresponde, al parecer, al nombre que Azara le asignó.

Costumbres y nido

En cuanto a las costumbres del Aka pytã Azara solamente apuntó:

“van a pares, y a veces 10 o 12, según me dicen, hacia las inmediaciones de los ríos (…) Es ave linda y vive en jaula”; y, en sus Apuntamientos, agregó:

“prefiere las costas de arroyos y aguadas, sin ocultarse tanto. Se junta en bandaditas por invierno, llega a las casas campestres a picar la carne colgada, y subsiste en jaula comiendo todas semillas, y los insectos. No se empeña en los bosques, ni en los campos, vuela poco trecho, no es arisco, camina a saltos como pájaro de matorral, baja al suelo y carece de diferencia sexual”.