Félix de Azara mató al individuo que describió de un fusilazo en las Salinas, fue el único que vio entre julio de 1784 y agosto de 1787; todas las personas a las que consultó sobre esta ave le dijeron que ignoraban hasta su nombre, aunque una le aseguró que vivía en las islas de bosques, que no era muy rara, y que era una especie de Surucua. Sin embargo, nada pudo indagar sobre sus costumbres y, por todo eso, le asignó el nombre de Lomillo, por la abundancia de plumas esponjosas y suaves que le nacen del lomo. En sus Apuntamientos agregó:

“las plumas de los lomos débiles, abundantes, largas con exceso, y su interior aplomado claro”.

Bertoni lo clasificó con el nombre de Mbatará.

Nomenclatura

Sonnini la consideró diferente al Grand béfroi, con la que Azara lo compara, quien para ello sostuvo -temerariamente- que la diferencia que aparece en la especie descrita por Buffon se debe a que se le habría cortado la cola a la hembra y otros descuidos.

Vieillot lo clasificó con la denominación de Le Grand Batara o Thamnophilus major en el Nouveau dictionnaire d’historia naturelle (3, p. 313), a partir de las referencias de Azara sobre dicho Batará mayor.

El epíteto que identifica a esta ave corresponde a la palabra latina major/mayor, más grande, en atención al nombre que le asignó Azara.

Costumbres y nido

Sobre éstas Azara se limitó a consignar en sus Apuntamientos lo que sigue:

“Es bastante común, y me aseguran que no cría sino dos pollos, macho y hembra, parecidos a los padres. Uno me trajo al macho, diciendo que le había sorprendido covando en su nido, que éste estaba a una vara de altura dentro de un matorral, y que se componía de muchos palitos espinosos por fuera. Me vendió sus dos huevos blancos jaspeados de morado obscuro, y sus ejes doce un medio de líneas y nueve. Me aseguró que la hembra le siguió de muy cerca hasta que se alejó bastante”.