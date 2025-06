Cómo usar bien la freidora de aire: lo que sí y lo que no funciona

Las freidoras de aire revolucionaron la cocina casera: permiten hacer platos sabrosos y crujientes con mucho menos aceite.

Pero usarlas bien marca la diferencia entre una comida apenas hecha y otra perfectamente dorada. Acá te contamos qué sí y qué no conviene hacer para sacarle el máximo provecho.

Lo que sí funciona en la freidora de aire

1. Precalentar antes de cocinar. Como con un horno, precalentar la freidora unos minutos mejora la cocción y asegura un resultado más parejo.

2. Cortar todo del mismo tamaño. Papas, zanahorias, pollo: cuanto más parejo el corte, más uniforme será el cocinado. Esto evita que una parte quede cruda y otra quemada.

3. Usar apenas un poco de aceite. Un toque de aceite —en spray o con brocha— hace que los alimentos queden más crocantes, sin perder el espíritu saludable.

4. Agitar a mitad de cocción. Dar vuelta o agitar el contenido a la mitad del tiempo ayuda a que se cocine todo por igual. Algunas freidoras te lo recuerdan con un pitido.

5. Cocinar en una sola capa. No amontones los alimentos. Si el aire no circula, no se cocina bien. Mejor hacelo en tandas para lograr ese dorado ideal.

Lo que no funciona

1. Llenarla al tope. Sobrecargar la canasta impide que el aire fluya bien. El resultado: comida despareja o blanda.

2. Usar aerosoles convencionales. Los sprays de cocina tradicionales dejan residuos que arruinan el antiadherente. Usá uno recargable con aceite vegetal o aplicalo con pincel.

3. No limpiarla después de usarla. Si no la limpiás, se acumulan grasa y restos que afectan el sabor de lo que cocines después. Lavala bien tras cada uso.

4. Saltarte el manual. Cada freidora es distinta. Leer el manual te ahorra errores y te permite aprovechar funciones ocultas que pueden hacerte la vida más fácil.

5. Cocinar alimentos muy húmedos. Comida con exceso de agua no se dora bien. Secala un poco con papel absorbente antes de ponerla en la canasta.