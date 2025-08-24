Generuk: el “antílope jirafa” que se adapta al paisaje árido de África con su cuello largo

Generuk (Litocranius walleri), antílope esbelto de África, destaca por su morfología única que le permite ramonear en hábitats escasos. Su adaptación a entornos secos la hace vulnerable, enfrentando amenazas por caza y degradación de su hábitat, según la UICN.