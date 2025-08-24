Ciencia

Generuk: el “antílope jirafa” que se adapta al paisaje árido de África con su cuello largo

Generuk (Litocranius walleri), antílope esbelto de África, destaca por su morfología única que le permite ramonear en hábitats escasos. Su adaptación a entornos secos la hace vulnerable, enfrentando amenazas por caza y degradación de su hábitat, según la UICN.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 06:00
Generuk: el “antílope jirafa”.
Generuk: el “antílope jirafa” .Shutterstock

Características clave: morfología que redefine el ramoneo

  • Generuk es un antílope esbelto de África, de cabeza pequeña, ojos y orejas grandes, cuello y extremidades inusualmente largos. Es capaz de erguirse sobre las patas traseras y apoyarse en los arbustos con las delanteras, lo que le permite alcanzar hojas y brotes a una altura inaccesible para otros antílopes.
  • Los labios prensiles y el hocico estrecho permiten una selección muy fina de hojas tiernas y espinas jóvenes, maximizando nutrientes y minimizando toxinas vegetales. Como rumiante, optimiza la fermentación en el estómago anterior para extraer energía de material leñoso.

Lea más: Animales arquitectos: así modifican el paisaje a su paso

Dónde habita y cómo usa el paisaje

Generuk: el “antílope jirafa”.
Generuk: el “antílope jirafa” .
  • Prefiere matorrales espinosos, sabanas arbustivas y bordes de semidesiertos, evitando praderas abiertas. La vegetación dispersa le brinda alimento vertical y cobertura frente a depredadores.
  • Su actividad se concentra en las horas más frescas; en calor intenso permanece quieta a la sombra, reduciendo gasto hídrico.

Lea más: Safari en África: los mejores parques nacionales para ver la vida salvaje

Comparación con otros antílopes y con las jirafas

Generuk: el “antílope jirafa”.
Generuk: el “antílope jirafa” .
  • A diferencia de muchas gacelas y otros antílopes predominantemente pastadores o mixtos, el generuk es un ramoneador especializado: explota el estrato medio del matorral gracias a la bipedestación ocasional y al cuello extendido.
  • En comparación con la jirafa, comparte la estrategia de alimentarse en altura, aunque en distinta escala: la jirafa alcanza el dosel superior, mientras que el generuk se concentra en el “nivel intermedio”. Esta partición vertical reduce la competencia directa. Frente a otras gacelas, su dieta resulta más selectiva y leñosa, con menor dependencia de pastos estacionales.

Lea más: Las 10 especies más amenazadas según la Lista Roja de la UICN en 2025

Dimorfismo sexual y conductas diferenciadas

Los machos son más grandes y robustos; presentan cuernos anillados y curvados hacia atrás, ausentes en las hembras. Su cuello luce más grueso y, en algunos casos, un leve oscurecimiento.

Ellos suelen ser territoriales, patrullan y marcan con glándulas preorbitales y montículos de heces. Las hembras forman grupos pequeños con crías y juveniles, con desplazamientos más amplios en busca de forraje.

Adaptaciones al ambiente seco: agua y digestión eficiente

  • Puede pasar semanas sin beber: obtiene la mayor parte del agua de hojas y brotes, y reduce pérdidas mediante orina concentrada y heces secas.
  • La selectividad dietaria disminuye la ingesta de fibra dura, favoreciendo tiempos de tránsito y fermentación que ahorran agua y energía. Esta estrategia, descrita por compilaciones de la UICN y centros zoológicos, explica su presencia estable en paisajes con escasez hídrica crónica.

Organización social: familias pequeñas y machos solitarios

  • Grupos típicos de 2 a 6 individuos, mayormente hembras con crías; la composición es fluida según disponibilidad de alimento.
  • Los machos adultos suelen vivir solos fuera de la temporada de apareamiento y defienden áreas de alta calidad alimentaria. Los contactos entre grupos son breves y generalmente pacíficos, salvo disputas territoriales.

Cortejo, reproducción y crianza

  • El cortejo incluye seguimientos cercanos, olfateo urinario y respuesta de flehmen (levantar el labio superior para detectar feromonas) del macho para detectar estro o celo, además de marcajes intensificados en los bordes del territorio.
  • La reproducción puede darse a lo largo del año si el forraje lo permite. Tras una gestación de alrededor de 6 a 7 meses, nace una sola cría. Las madres practican “ocultamiento”: la cría permanece agazapada y camuflada durante las primeras semanas, con visitas breves para amamantar.
  • Las hembras alcanzan la madurez relativamente temprano; los machos requieren más tiempo hasta competir por territorios y acceso reproductivo.

Vigilancia y escape ante depredadores

  • Ojos grandes y posición elevada de la cabeza ofrecen amplio campo visual en matorrales densos. Cuando detecta peligro, alterna inmovilidad con explosiones de carrera, zigzagueando entre arbustos para romper la línea de visión.
  • La estatura relativa al matorral y la capacidad de erguirse facilitan el “escaneo” a distancia. La agrupación de hembras generuk aumenta la detección temprana; los machos, al ser solitarios, dependen más de cobertura y rutas de escape.

Estado de conservación y presiones

Evaluaciones recientes la ubican cerca de categorías de amenaza debido a caza y pérdida de hábitat por degradación del matorral y presión ganadera, según la Lista Roja de la UICN.

Organizaciones como Smithsonian y San Diego Zoo Wildlife Alliance documentan estas tendencias y las particularidades ecológicas que hacen a la especie vulnerable a cambios en la vegetación arbustiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado