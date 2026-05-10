Caso metrobús: JEM analiza enjuiciamiento de mimados de Rolón que “blanquearon” a Jiménez Gaona

A propuesta del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Garay, el jueves último el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió que en la próxima sesión, que se llevaría a cabo el 21 de mayo, analizará la actuación de los fiscales del caso metrobús: Nathalia Silva, Giovanni Grisetti y Yeimy Adle, quienes forman parte del primer anillo del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández.

Garay recordó que en la sesión del 14 de marzo de 2025, cuando él ocupaba la presidencia del JEM y a propuesta suya, el cuerpo colegiado tomó conocimiento del caso metrobús; luego que los fiscales Nathalia Silva, Giovani Grisetti y Yeimy Adle hayan rectificado la acusación y se allanaron al sobreseimiento provisional solicitado por las defensas del exministros de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez.

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“Antes ya habíamos sugerido el inicio de la investigación oficiosa, por corresponder así en derecho, de un caso que afecta no solamente a la ciudadanía sino al comercio, etc. Hay mucho daño patrimonial y también ambiental; habíamos hecho esta misma inquietud y está transcurriendo el plazo que nos impone la ley para iniciar la investigación oficiosa, en caso de existir mérito”, enfatizó el ministro de la Corte Suprema de Justicia.

El representante del máximo tribunal ante el JEM recordó que, de acuerdo con las publicaciones periodísticas, varios agentes fiscales, entre ellos Nathalia Silva, tuvieron cajoneado el caso metrobús entre el 2018 y 2026. Pese a esto la agente del Ministerio Público integra ahora el equipo de fiscales que solicitaron el sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona y presentaron imputación en contra del también ex ministro de Obras Arnoldo Wiens.

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“Son casi 8 años en que la tramitación quedó interrumpida sin ninguna justificación válida, al menos no se ha demostrado. La publicación del diario ABC es extremadamente gravosa, por eso pido que podamos verificar y constatar nosotros si hubo más de una irregularidad, mal desempeño, incumplimiento o inobservancia, etc.”, remarcó Garay. Los demás miembros del Jurado aprobaron la propuesta.

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Mayoría cartista en JEM ¿Aprobará juicio a mimados de Rolón?

Analizando quiénes integran actualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y la línea política a la que responde cada miembro, existe temor en que los agentes mimados del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández sean enjuiciados por el cuerpo colegiado, por el blanqueo del exministro Ramón Jiménez Gaona del proceso por el perjuicio ocasionado con la fallida obra del metrobús.

La presidenta del JEM es la Dra. Alicia Pucheta viuda de Correa, representante del Ejecutivo, es decir, responde directamente a la línea política del presidente de la República Santiago Pena, que es de Honor Colorado. Por su parte los ministros de la Corte Manuel Ramírez Candia y César Garay, vicepresidentes 1° y 2° respectivamente, no responden a una línea política en particular.

Luego están los miembros representantes de la Cámara de Diputados, Alejandro Aguilera y Diego Candia, quienes responden directamente al cartismo, incluso el último es actualmente precandidato a intendente de Luque por el Movimiento Honor Colorado.

En cuanto a los representantes de la Cámara de Senadores ante el JEM, Derlis Maidana responde al cartismo y Mario Varela es colorado disidente. Finalmente el representante del Consejo de la Magistratura ante el Jurado, Abg. Enrique Berni, también responde al cartismo.

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Es decir, el oficialismo tiene amplia mayoría en el JEM para no hacer lugar al enjuiciamiento de los fiscales mimados del titular del Ministerio Público, Dr. Emiliano Rolón Fernández, pese a la sospecha actuación de los mismos en el caso metrobús, donde blanquearon al exministro cartista Ramón Jiménez Gaona e imputaron al también ex ministro de Obras Arnoldo Wiens, actual precandidato a presidente de la República por la disidencia del Partido Colorado.