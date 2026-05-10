Fustigan a influencer argentino que pinta maravillas de Paraguay

“Muchos paraguayos no terminan de valorar el país que tienen…Acostumbrados a estar siempre ahí, se quejan, pero no se dan cuenta que…Están muy por el encima del promedio de la región. Tienen cosas que mejorar? Obvio, como todos los países de la región. Pero eso no indica que no estén muy por encima del resto. Todo extranjero que critica a Paraguay es porque nunca ha ido a este país. Todo paraguayo que critique a su país es porque nunca ha salido de ahí a ver cómo realmente viven los demás países".

Así refiere un posteo en la red social X de José “Pato” Bonato, un influencer de viajes que recorre el mundo, haciendo contenido digital sobre los países, sobre su cultura, gastronomía, hoteles, seguridad, y hasta habla sobre el racismo, que es su tema recurrente.

El post del influencer se da en un ambiente enrarecido por las denuncias de campaña sucia del gobierno de Santiago Peña contra políticos opositores y periodistas.

No es la primera vez que Pato Bonato se refiere a Paraguay. Ya visitó el país. En enero de este año el diario La Nación, propiedad del familia Cartes y vinculado al gobierno de Santiago Peña, entrevistó al argentino.

El medio señaló: “José “Pato” Bonato (34), psicólogo argentino convertido en creador de contenido, visitó Paraguay como su nación número 56, destacando al país positivamente tras su viaje la segunda semana de enero de 2026. Dejó su profesión en 2020 para recorrer el mundo, compartiendo sus experiencias y valoraciones en redes sociales”.

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El comentario de Pato Bonato en su cuenta de X esta vez cayó muy mal en los usuarios. Un ciudadano identificado como Leopoldo Ramírez posteo: “Una fila del hospital a las 3 de la mañana para un análisis de rutina, una barrera policial para transar, 2 horas en buses para ir a trabajar. Nadie se queja por puro gusto, gobierno y oposición enfrascados en manotear algo y el común luchando por su día a día. Nada más”.

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Otro usuario identificado como Carlos Alberto dijo que hace “más de 30 años que viajo a Paraguay y el problema es la corrupción y la pobreza en la mayoría de la población y la élite rica en Argentina están haciendo lo mismo”.

“Se nota que vivís en una burbuja, no consultas en un hospital público o en IPS, y también que no viajas en transporte público, así que no sabes la realidad de la inmensa mayoría del Paraguayo. ¡Tu opinión es desde tu nube, no desde el suelo!”, cuestionó Ricardo Villalba Lugo.

Por su parte, Nelson Alcides Salcedo señaló: “los extranjeros deberían respetar la idiosincrasia del país que visitan porque no conocen los problemas subyacentes que implica vivir en un sistema corrompido desde la raíz”. “Yo viví en España 6 años y nunca me puse a criticar su sistema político o de vida”.

En tanto, Rolando Amarilla dijo:" Por respeto a las familias paraguayas que la reman o batallan a diario de verdad tenes que borrar este post. Entiendo que quizás te hayan dado plata por post como estos, pero creería yo que la dignidad debería estar primero".

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Preguntan si es pagado por el Gobierno

En otros comentarios, varios usuarios se preguntaron si Bonato es pagado por el Gobierno con fondos públicos, tal como se denunció semanas atrás. “Yo sospecho que es uno de los “influencers” que reciben plata pública (nuestra) para decir lo lindo (?) del país. No tengo pruebas pero tampoco dudas”, aseveró Cristian Duarte.

Elio Torres, por su parte, expresó: ¿Este es uno de los tantos influencers que Santi Peña paga para hablar bien de nuestro país?

US$ 1,5 millones de Itaipú

A inicios de abril pasado se destapó que el gobierno de Santiago Peña utilizará G. 9.747.620.030 (aproximadamente US$ 1,5 millones) de Itaipú Binacional, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) para financiar campañas de propaganda a ser difundidas en redes sociales oficiales, mensajes de texto, eventos, ferias y cuentas privadas de influencers, a pocos meses de las elecciones municipales.

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Las actividades previstas van desde pauta en plataformas digitales con microsegmentación, en Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube y Google, hasta envío masivo de mensajes (SMS), realización de eventos multitudinarios, grafitis, ferias, parlantes y pantallas móviles hasta la contratación de influencers.

Los contratos a ser adjudicados el próximo mes se ejecutarán desde mayo de 2026 hasta marzo de 2027, coincidente con el periodo preelectoral municipal.

La iniciativa fue muy cuestionada por la ciudadanía y en el Congreso porque se destapó en una coyuntura de economía de guerra que enarboló el gobierno de Peña.