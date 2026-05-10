Ruta D027 sigue en estado crítico pese a millonaria adjudicación del MOPC

La ruta D027 continúa mostrando un panorama crítico en varios sectores del departamento Central, pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya adjudicó las obras de rehabilitación integral del tramo por G. 200.897.179.309, unos US$ 27 millones al cambio actual. Este monto, supera en casi G. 50.000 millones el precio de referencia establecido en la licitación pública.

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Hasta el momento, solamente se realizaron mejoras parciales en inmediaciones de la Avda. De la Victoria, ex kilómetro 15, en San Lorenzo, mientras que gran parte del trayecto de la Ruta D027 sigue intransitable.

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Los sectores más afectados corresponden a San Lorenzo, especialmente en las cercanías del acceso a Capiatá, además de prolongaciones hacia J. Augusto Saldívar e Itá, donde los enormes baches dificultan la circulación y generan constantes riesgos para conductores y peatones.

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Automovilistas que utilizan diariamente la arteria cuestionan la demora en el inicio de los trabajos en los puntos más deteriorados. Señalan que, para evitar caer en los profundos agujeros, muchos vehículos realizan maniobras bruscas que incluso ponen en peligro a motociclistas y transeúntes.

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A esto se suma que varios de los baches quedan cubiertos por agua acumulada tras las lluvias, situación que impide visualizar la profundidad de los pozos y provoca daños mecánicos frecuentes en los rodados. Vecinos de la zona sostienen que la situación se agravó en los últimos meses debido al intenso tránsito que soporta la vía.

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El MOPC había firmado el 29 de julio del 2025 el contrato con el Consorcio Victoria, integrado por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. y Tecnología del Sur S.A.E., representadas por Mauricio Javier Cordero Codas y Joaquín Fernández Solano López.

El proyecto contempla la rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 26,3 kilómetros, desde la ciudad universitaria de San Lorenzo hasta el empalme con la ruta PY01, en Itá. Según el plan oficial, en una primera etapa se debía ejecutar una intervención rápida para mejorar las condiciones de transitabilidad de todo el trayecto.

Los trabajos contemplan dos etapas

Posteriormente, en una segunda fase, se prevé la ampliación de la calzada en un tramo de 12,6 km, desde San Lorenzo hasta J. Augusto Saldívar, mediante la incorporación de un carril exclusivo para buses con pavimento rígido en sectores urbanos.

Entre los principales trabajos previstos figuran tareas de bacheo, fresado, regularización y pavimentación asfáltica, además de mejoras en banquinas, sistemas de drenaje y colocación de elementos de seguridad vial. Sin embargo, pese al millonario contrato ya firmado, gran parte de la ruta continúa sin intervención y generando constantes reclamos ciudadanos.