Exposición única en Praga: Lucy, el fósil que revolucionó la antropología

Los fragmentos óseos de Lucy, célebre antepasado humano de 3,18 millones de años de antigüedad, salieron excepcionalmente de Etiopía y se expondrán por primera vez en Europa en el Museo Nacional de Praga desde este lunes.

Los antiquísimos restos de esta Australopithecus afarensis fueron descubiertos en Etiopía en 1974. El hallazgo fue, en su momento, el más completo jamás encontrado y revolucionó la comprensión de los antepasados de la humanidad.

Los restos óseos de Lucy se expondrán en República Checa junto a Selam, el fósil de una niña Australopithecus que vivió unos 100.000 años antes que Lucy y que fue encontrado en el mismo lugar 25 años después.

“Selam nunca se ha expuesto fuera de Etiopía y Lucy solo se ha expuesto una vez en Estados Unidos”, declaró el director del Museo Nacional, Michal Lukes, cuando los restos llegaron a Praga el 15 de agosto.

El director afirmó que los restos cedidos por el Museo Nacional de Etiopía en Adís Abeba se encuentran entre “las piezas paleoantropológicas más valiosas y antiguas del mundo”.

Los 52 fragmentos se exhibirán durante 60 días como parte de la exposición “Orígenes humanos y fósiles”.

El director de la Autoridad del Patrimonio Etíope, Abebaw Ayalew Gella, indicó que la exposición “promociona Etiopía como la tierra del origen humano”.

Lucy “revolucionó el curso del estudio de los antepasados humanos, en primer lugar por su completitud y, en segundo lugar, por su antigüedad”, declaró Ayalew Gella.

“Selam es un fósil único por su antigüedad (...) se trata del fósil de un bebé que murió a los dos años y siete meses de edad”, añadió.

Nombrada por los Beatles

En su estado actual, Lucy está compuesta por restos dentales fosilizados, fragmentos del cráneo, partes de la pelvis y el fémur.

Su esqueleto fosilizado, de 1,1 metros de altura y 29 kilos de peso, salió de Etiopía por última vez entre 2007 y 2013, cuando realizó una gira por museos de Estados Unidos.

El homínido recibió su nombre por la canción de los Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”, que el equipo que la encontró escuchó para celebrar el descubrimiento.

Lucy era bípeda -caminaba con sus dos piernas- y se cree que murió entre los 11 y los 13 años de edad, considerada una edad adulta para esta especie.

Durante mucho tiempo fue considerada la antepasada de los humanos más antigua encontrada, pero fue destronada en 1994 tras el descubrimiento, también en Etiopía, de Ardi, una hembra Ardipithecus ramidus que vivió hace 4,5 millones de años.

En 2001, Toumai -un cráneo datado en seis o siete millones de años- fue encontrado en Chad, lo que sugiere que la familia humana podría remontarse mucho más atrás de lo que se pensaba.

En un estudio de 2016, los investigadores afirmaron que Lucy tenía unos brazos fuertes, lo que sugiere que solía trepar a los árboles y que se refugiaba en las ramas por la noche.

También tenía unas piernas relativamente débiles que no utilizaba para trepar y que eran ineficaces para caminar, concluyó el estudio.

Un análisis de una fractura en uno de los huesos de Lucy realizado ese mismo año sugirió que probablemente murió tras caer de un árbol.