Drones revolucionan la limpieza del Everest: una solución innovadora al basurero más alto del mundo

En el Everest, un equipo de operadores de drones se unió esta temporada de escalada a los montañistas y guías en el campamento base. Su misión: ayudar a limpiar la cima más alta del mundo.

Toneladas de desperdicios, desde latas vacías y cilindros de gas hasta botellas, plástico y equipo de escalada desechado, han valido al Everest, que en su día fue un lugar prístino, el sombrío apodo de “el basurero más alto del mundo”.

Dos drones de carga pesada DJI FC 30 fueron enviados hasta el Campamento 1, a 6.065 metros de altura, donde ayudaron a transportar ya 300 kg de basura durante la temporada de escalada de primavera, que suele durar desde abril hasta principios de junio.

“Las únicas opciones eran helicópteros y mano de obra, sin ninguna otra alternativa”, explica Raj Bikram Maharjan, de la empresa nepalí Airlift Technology, que desarrolló el proyecto.

“Así que, como solución a este problema, se nos ocurrió la idea de utilizar nuestros drones de carga pesada para trasladar la basura”, añade.

Tras una prueba piloto satisfactoria en el Everest el año pasado, la empresa hizo ensayos del sistema en el cercano monte Ama Dablam, donde retiró 641 kilogramos de residuos.

“Se trata de una iniciativa revolucionaria en las montañas para hacerlas más limpias y seguras”, afirma Tashi Lhamu Sherpa, vicepresidenta del municipio rural de Khumbu Pasang Lhamu, que supervisa la zona del Everest.

“Un cambio revolucionario”

Los drones están demostrando ser mucho más eficientes, rentables y seguros que los métodos anteriores, según Tshering Sherpa, jefe del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha.

“En solo 10 minutos, un dron puede transportar tanta basura como 10 personas en seis horas”, explica a AFP.

Estas potentes aeronaves cuestan alrededor de 20.000 dólares cada una, pero han sido suministradas por el fabricante con sede en China para apoyar la operación de limpieza y promocionar su marca.

El resto de los costos han sido cubiertos en parte por las autoridades locales.

Además de la recogida de residuos, los aparatos también se han utilizado para entregar equipo de escalada esencial, como botellas de oxígeno, escaleras y cuerdas, lo que ha reducido el número de peligrosos viajes a través de la cascada de hielo del Khumbu, una de las zonas más mortíferas del Everest.

Esto puede ayudar a mejorar la seguridad de los guías y cargadores, especialmente de los equipos de “preparación” que establecen las rutas al comienzo de la nueva temporada.

“La gente del equipo de preparación estaba muy contenta”, dice el montañista Nima Rinji Sherpa, el más joven en coronar las 14 cimas más altas del mundo.

“Pueden ir solos y el dron les lleva las escaleras, el oxígeno y las cuerdas. Ahorra mucho tiempo y energía”, sostiene.

El mes que viene, Airlift Technology llevará los aparatos al monte Manaslu, el octavo pico más alto del mundo.

“Los drones no solo son útiles en la guerra”, asegura Maharjan.

“Pueden salvar vidas y proteger el medioambiente. Esta tecnología va a suponer un cambio revolucionario para el trabajo humanitario y climático”, considera.