Día Internacional contra los Ensayos Nucleares: ¿cuáles son sus impactos y desafíos actuales?

El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se conmemora cada 29 de agosto por iniciativa de Naciones Unidas, con el fin de promover el fin total de las pruebas y fortalecer la conciencia pública sobre sus consecuencias.

Qué son los ensayos nucleares

Los ensayos nucleares son detonaciones controladas de armas atómicas —en la atmósfera, bajo tierra o bajo el agua— realizadas para investigación, calibración de diseños y demostración de capacidad militar.

Las pruebas atmosféricas y submarinas dispersan radionúclidos que pueden viajar miles de kilómetros; las subterráneas reducen la liberación directa, pero no eliminan riesgos de filtraciones y contaminación del suelo y acuíferos.

Cuántos ensayos hubo y quiénes los hicieron

Según la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), se realizaron más de 2.000 pruebas desde el inicio de la era nuclear.

Estados Unidos efectuó más de 1.000; la Unión Soviética/Rusia , alrededor de 700; Francia , 210; China y el Reino Unido , cerca de 45 cada uno.

India y Pakistán realizaron pruebas a fines del siglo pasado, y Corea del Norte llevó a cabo seis.

La gran mayoría de los ensayos fueron subterráneos, tras la adopción de acuerdos que desalentaron las pruebas en la atmósfera y bajo el agua.

De Bikini a Semipalatinsk: el mapa de los sitios marcados por la bomba

Bikini y Enewetak (Islas Marshall) : Estados Unidos realizó 67 pruebas en el Pacífico . El ensayo “Castle Bravo” generó una extensa nube radiactiva que obligó a desplazar comunidades enteras. Estudios de la Universidad de Columbia y la Comisión de Energía de las Islas Marshall documentaron contaminación persistente y mayor incidencia de cáncer de tiroides en poblaciones expuestas.

Semipalatinsk (Kazajistán): en el polígono de pruebas soviético se detonaron cientos de dispositivos. Investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Radiológica de Kazajistán estiman a más de un millón de personas afectadas por exposición acumulada, con aumentos en enfermedades tiroideas, cardiovasculares y ciertos cánceres.

Nevada Test Site (EE.UU.): principal campo de pruebas estadounidense, con centenares de detonaciones subterráneas y atmosféricas tempranas. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y estudios epidemiológicos documentaron “downwinders” expuestos a lluvia radiactiva, asociados con mayores tasas de cáncer.

Novaya Zemlya (Ártico ruso): escenario de la mayor detonación de la historia y de más de un centenar de pruebas; informes académicos describen impactos ecosistémicos en un entorno frágil.

Moruroa y Fangataufa ( Polinesia Francesa ): Francia realizó casi dos centenares de ensayos. Investigaciones del Instituto de Radioprotección y de grupos independientes reportan contaminación localizada y reclamos sanitarios de ex trabajadores y habitantes.

Sahara argelino ( Reggane e In Ekker ): Francia efectuó pruebas atmosféricas y subterráneas; estudios posteriores hallaron residuos radiactivos y metal contaminado disperso en el desierto.

Lop Nur ( China ): sitio de todas las pruebas chinas, con reportes de contaminación localizada y restricciones de acceso prolongadas.

Pokhran (India) y Chagai Hills (Pakistán): zonas desérticas elegidas para minimizar exposición poblacional, aunque persisten interrogantes sobre efectos hidrológicos.

Punggye-ri (Corea del Norte): complejo subterráneo donde sismógrafos internacionales registraron seis eventos; análisis del sistema de verificación de la CTBTO y redes sismológicas nacionales permitieron confirmar magnitudes y profundidad aproximada.

Qué dice la ciencia sobre los riesgos

Salud: la OMS y el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) señalan que exposiciones agudas y crónicas incrementan riesgos de cáncer (tiroides, leucemias) y efectos intergeneracionales en ciertos contextos, especialmente en pruebas atmosféricas con fallout.

Ambiente: la IAEA documenta persistencia de radionúclidos como cesio-137 y estroncio-90 en suelos y sedimentos marinos, con semividas que obligan a monitoreos de décadas. La recuperación ecológica depende de la dosis acumulada, el tipo de prueba y la geología local.

Monitoreo global: la red del Sistema Internacional de Vigilancia de la CTBTO combina sismología, hidroacústica, infrasonido y estaciones de radionúclidos que detectan eventos subcríticos y rastrean isótopos como xenón radiactivo, aportando evidencia verificable.

El marco legal y los pendientes

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN/CTBT) prohíbe toda detonación con fines militares o civiles y cuenta con adhesión muy amplia, pero aún no entró en vigor por la falta de ratificaciones clave de Estados del anexo que poseen tecnología nuclear.

Otros instrumentos, como los tratados que proscriben pruebas en la atmósfera y bajo el agua, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, refuerzan la norma contra los ensayos, aunque las potencias nucleares no integran plenamente todos esos regímenes.

Por qué sigue importando: