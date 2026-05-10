Fútbol
10 de mayo de 2026 a la - 10:00

A qué hora juega San Lorenzo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Los jugadores de Olimpia celebran el gol del empate frente a Sportivo Ameliano que les otorgó el título anticipado del torneo Apertura.
Los jugadores de Olimpia celebran el gol del empate frente a Sportivo Ameliano que les otorgó el título anticipado del torneo Apertura.Arcenio Acuña, ABC Color

San Lorenzo y Olimpia disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

San Lorenzo y Olimpia disputan hoy el primer partido de la fecha 20 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia, albergará el encuentro de este domingo, fijado para las 17:45. El enfrentamiento contará con el arbitraje de Derlis Benítez. El encargado del VAR será Fernando López.

Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: San Lorenzo vs. Olimpia, el último contra el campeón

San Lorenzo contará con el estreno del técnico Troadio Duarte, el tercero de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres.

Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, dará descanso a varias figuras, por el desgaste que genera la doble competencia, el campeonato Apertura y la Copa Sudamericana.

San Lorenzo vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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