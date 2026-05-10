A qué hora juega San Lorenzo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

San Lorenzo y Olimpia disputan hoy el primer partido de la fecha 20 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia, albergará el encuentro de este domingo, fijado para las 17:45. El enfrentamiento contará con el arbitraje de Derlis Benítez. El encargado del VAR será Fernando López.

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San Lorenzo contará con el estreno del técnico Troadio Duarte, el tercero de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres.

Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, dará descanso a varias figuras, por el desgaste que genera la doble competencia, el campeonato Apertura y la Copa Sudamericana.

San Lorenzo vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan hoy?

Paraguay: 17:45 horas

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Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

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