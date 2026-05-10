Desfile militar: cartistas recularon repudiados por ser “antipatriotas” y por no respetar las tradiciones, afirman

El dirigente colorado disidente, expulsado de la ANR por presunta presión de Honor Colorado, Gerardo Soria, repudió que el gobierno de Santiago Peña y su vicepresidente Pedro Alliana hayan tardado tanto en la rectificación sobre la organización del desfile militar.

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“¿Recién ahora Pedro Alliana?. Cuando el Ministro de Defensa, el General Oscar González, en nombre del Gobierno, dijo que era imposible hacer el Desfile Militar porque las FFAA tenían “compromisos operativos impostergables”, “búsqueda de secuestrados, asistencia humanitaria por inundaciones y otras prioridades”, parecía una decisión firme y sin vuelta atrás”, cuestionó.

Sin embargo, “hoy, después de los fuertes reclamos de Lilian Samaniego y Mario Abdo Benítez y gran parte de la disidencia colorada y la oposición, sale el comunicado rectificando”, aseveró.

Soria sostuvo que esta rectificación del cartismo no fue por convicción patriótica y que no lo hacen por sensibilidad al clamor popular. “Lo hacen solo para bajar las críticas, porque sintieron que todo el pueblo los repudia por ser antipatriotas”, sentenció.

“Rectificar está bien, pero hacerlo por presión y no por principio dice mucho del Gobierno”, concluyó.

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Es un orgullo nacional, no un premio consuelo

Por su parte, tras divulgarse la rectificación del gobierno, el exsenador colorado y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia señaló que el desfile militar “es un símbolo de orgullo nacional” del Paraguay y “no premio de consuelo”.

También se burló que la rectificación haya salido tan a las apuradas, que el comunicado firmado por el vicepresidente Pedro Alliana tenía una fecha errónea. El comunicado fue lanzado en la tarde del 9 de mayo pero fue fechado el 10 de mayo.

“Estuvieron tan apurados por el repudio popular, a lo actuado (suspensión inicial de desfile y falta de símbolos patrios en importantes edificios) que se equivocaron en la fecha. papelón oficial”, aseveró

Previamente, Estigarribia también había repudiado la falta de símbolos patrios en la residencia presidencial de Mburuvichá Roga y en importantes edificios castrenses. “Así muestra el gobierno cartista, su desdeño, y falta de consideración, contrarias a nuestras tradiciones, a la celebración de los festejos de la independencia patria. ¡No les importa!”, remarcó.