Dionisio revela objetivo: impedir que el PLRA se alíe con Miguel Prieto en 2028 y dice que este será encarcelado

En recientes entrevistas y posteos en sus redes sociales, el senador liberocartista Dionisio Amarilla confirmó que uno de sus principales objetivos es impedir una alianza entre Miguel Prieto y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Sostuvo además que Prieto incluso pisará la cárcel antes de las elecciones generales del 2028 debido a sus numerosos procesos judiciales durante su gestión como intendente de Ciudad del Este, causas que, según el afectado habrían sido impulsados por el cartismo en colusión con el Ministerio Público y su titular Emiliano Rolón.

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“El esteño (Miguel Prieto) entrevistado por Palo Rubín, con prontuario mas extenso que rollo de papel higiénico industrial, sabe que bajo mi presidencia un Liberal va a encabezar la chapa y que vamos a optar por una persona a la que él no le llega ni a la altura de la zapatilla de nuestra candidata en potencia (Beatriz Denis)”, escribió en sus redes sociales.

“50 causas abiertas no es moco de pavo y es mas seguro que le llevemos galleta con leche a emboscada antes que él siga deleitándose con Alder Alcides”, aseguró el legislador liberal.

“Con Miguel Prieto a la cabeza, ninguna posibilidad” de alianza con el PLRA, aclaró incluso Amarilla al ser entrevistado por la 780 La Mega.

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En la entrevista de Prieto en el mismo medio, el presidenciable esteño simplemente dijo que la principal pelea por la presidencia del PLRA estaba entre Alcides Riveros, del Nuevo Liberalismo y Ever Villalba, del Frente Radical, dejando de lado a Amarilla en la pulseada.

De “Messi” a enemigo

Irónicamente en junio de 2025 Dionisio Amarilla buscó acercarse a Miguel Prieto, le pidió consolidarse en Alto Paraná e incluso lo calificó de se uno de los “Lionel Messi” entre los presidenciables que tiene la oposición.

En dicho contexto Dionisio Amarilla agregó desde sus redes que su siguiente objetivo es convencer a Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis secuestrado hace casi seis años, a presentarse como candidata a la Presidencia de la República con una dupla como el ex intendente de Encarnación Luis Yd (PPQ).

“Imaginan la dupla Beatriz Denis - Luis Yd. Mama mía, que paseo nos podemos dar. Eso desespera al esteño con prontuario cuyas causas ni en un rollo de papel de fax entran completo”.

Sin embargo en marzo último, Beatriz Denis confirmó que Amarilla lo contactó y que ella lo rechazó. “Al senador le aclaré que mi prioridad ahora es encontrarle a papá y obtener una respuesta sobre eso; exigir justicia y libertad, que es lo que no tenemos”, subrayó en su momento Denis.