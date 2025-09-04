Acusan a un hombre de vender 2 millones de dólares en productos falsificados de Nintendo

Nueva York, 4 sep (EFE).- Un hombre fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos y accesorios falsificados de Nintendo en Amazon desde el estado de Nueva York con un total de ventas brutas de más de dos millones de dólares.