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Selección Paraguaya
13 de noviembre de 2026 - 13:27

Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”

El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.
El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.@Albirroja

Gustavo Alfaro analizó la goleada 4-1 de la selección de Paraguay sobre Singapur en el primero de los dos amistosos que disputará en la última Fecha FIFA del año.

Por Darío Ibarra
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La selección de Paraguay goleó a Singapur en el Nacional de Singapur en el primero de los dos amistosos que disputará en la última Fecha FIFA de la temporada. Gustavo Caballero, con un doblete, Mauricio y Julio Enciso anotaron para la Albirroja de Gustavo Alfaro, que el martes 17 de noviembre, cierra la ventana internacional ante Japón en el mismo estadio (10:10).

Lea más: La Albirroja, con nuevos rostros, supera a Singapur sin apuros

“Tuvieron momentos buenos de conexiones, fundamentalmente en el arranque del partido y en la parte del segundo tiempo. Creo que en la segunda mitad del primer tiempo perdimos tal vez la seguridad en el control de la pelota y nos apresuramos a buscar la opción de pase y eso conspiró contra la posibilidad de estirar la diferencia”, empezó Alfaro en el análisis del partido.

El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.
El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.

Gustavo Alfaro: “Singapur podría haber ido ganando el partido”

“Singapur, con sus capacidades, con sus pelotas filtradas, con la peligrosidad de sus extremos, generó las situaciones para empatar y hasta podría haber ido ganando el partido en un momento del primer tiempo”, expresó Alfaro, siendo auto crítico con los últimos quince minutos del primer tiempo, principalmente desde el tanto de la paridad de Ui-Young Song a los 30′.

De igual manera, el gol de Mauricio a los 45+1′ permitió el triunfo parcial del combinado nacional antes de finalizar el primer período. “Lo terminamos cerrando nosotros al final del primer tiempo y creo que en el segundo tiempo lo terminamos de definir”, añadió Alfaro, quien inició el encuentro con una formación suplente y acabó jugando los últimos 15 minutos con mayoría de titulares.

¿Cómo calificó Gustavo Alfaro la victoria de Paraguay sobre Singapur?

“Creo que fue una buena presentación de todo el equipo, porque quería evaluar, ver, medir, analizar a todos los jugadores, en qué nivel están, dónde están y fundamentalmente cómo nos preparamos para todo lo que viene. Y con esa mentalidad que siempre tenemos de tratar de ganar todos los partidos que jugamos”, finalizó el seleccionador de 54 años en conferencia de prensa.

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