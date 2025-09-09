Dell anuncia la salida de su directora financiera tras casi tres décadas en la compañía

“Tras una larga y fructífera trayectoria en Dell, ha decidido emprender nuevos caminos personales”, señaló la compañía en un comunicado en el que aseguró que su salida no está relacionada con desacuerdos sobre la gestión financiera ni con cuestiones contables.

La dirección financiera de Dell quedará en manos de David Kennedy, vicepresidente sénior de Operaciones Globales de Finanzas, quien asumirá de manera interina mientras la compañía busca un reemplazo permanente.

En términos financieros, Dell informó que elevó su previsión para el año fiscal 2026, esperando ingresos de entre 105.000 y 109.000 millones de dólares, frente a los 101.000–105.000 millones estimados previamente.

La compañía proyecta alcanzar 9,55 dólares por acción ajustadas y calcula que los ingresos por servidores de inteligencia artificial asciendan a 20.000 millones de dólares, frente a los 15.000 millones previstos inicialmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy