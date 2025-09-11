Apple pone a dieta al iPhone, Bezos quiere un Rappi y otros clics tecnológicos en América

Apple volvió a acaparar miradas esta semana con el lanzamiento del iPhone 17, que llega en varias versiones y con novedades que no pasaron desapercibidas.

El protagonista de la esperada gala fue el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado de apenas 5,6 milímetros de grosor, pantalla de 6,5 pulgadas, que promete una batería "para todo el día", con un procesador A19 Pro y cámara dual de 48 megapíxeles (MP).

También debutaron los iPhone 17 Pro y Pro Max, que estrenan un rediseño en la barra de cámaras traseras al estilo de los Pixel de Google y ahora incluyen tres sensores de 48 MP.

Una de las funciones más llamativas es que la cámara frontal ajusta automáticamente el encuadre para selfies, sin necesidad de girar el teléfono. Y para completar, los AirPods Pro 3 ahora traducen conversaciones en vivo en distintos idiomas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amazon adquirió una participación en la colombiana Rappi, según adelantó Bloomberg. La operación, realizada mediante un pagaré convertible de 25 millones de dólares, le daría a la firma de Jeff Bezos hasta un 12 % de la compañía, aunque las cifras aún podrían variar.

El movimiento abre la puerta a que Rappi aproveche la logística y la nube de Amazon, mientras que el gigante estadounidense busca afianzar su posición en Latinoamérica y competir de frente con la argentina de comercio electrónico MercadoLibre.

Fundada en 2015 en Bogotá, Rappi ya opera en siete países y en agosto aseguró un préstamo de 100 millones de dólares para expandirse en México y refinanciar deuda. Además, la compañía no descarta dar el salto a Wall Street este año.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, cerró un acuerdo millonario con EchoStar para comprarle parte de sus frecuencias de telecomunicaciones. Básicamente, los canales invisibles por donde viajan las llamadas y el internet.

La operación le costó a la empresa aeroespacial, creadora de los cohetes Falcon y la red de satélites Starlink, unos 17.000 millones de dólares. EchoStar es una compañía estadounidense de telecomunicaciones dueña de licencias de frecuencias para transmitir señales de internet y telefonía.

El plus es que los clientes del operador de telefonía móvil Boost Mobile, hoy propiedad del magnate Charlie Ergen, - dueño también de Dish Network -, podrán usar Starlink Direct to Cell, el nuevo servicio de Musk que busca que cualquier celular pueda conectarse directamente a un satélite, sin depender de redes WiFi.

En palabras sencillas: tres gigantes de distintos frentes (los cohetes de Musk, las frecuencias de EchoStar y los usuarios de Boost) se cruzan para acercar la idea de señal móvil en cualquier rincón del planeta.

El alga, antes sinónimo de vacaciones arruinadas, podría ser la materia prima detrás de las pantallas del futuro. Como si fuera un giro digno de 'Breaking Bad', el laboratorio convierte toneladas de desecho en un recurso valioso para la electrónica, la medicina e incluso la agricultura.

De problema ambiental a protagonista tech: el sargazo apunta a convertirse en un giro en la trama que nadie esperaba en la industria de la imagen.

Perú ya tiene listo el reglamento que regula el uso de la IA con la idea de impulsar el desarrollo económico, modernizar el Estado y mejorar la vida de la ciudadanía.

La norma incluye desde programas de alfabetización digital en colegios hasta laboratorios de investigación en universidades, además de exigencias de transparencia y supervisión humana en áreas sensibles como salud o justicia.

Lejos de los futuros caóticos de 'Matrix', Perú busca que la tecnología sea más bien una aliada estilo 'Los Supersónicos', al servicio de un progreso ético e inclusivo y un motor estratégico del país.

Medellín quiere seguir consolidándose como hub de innovación en Latinoamérica. A través de Ruta N, su centro de ciencia y tecnología, y en alianza con la plataforma Platzi, entregará 400 licencias de formación en línea. La mitad estarán destinadas a mujeres, para impulsar su participación en un sector donde todavía hay brechas.

La oferta incluye más de 800 cursos en marketing digital, desarrollo de interfaces (frontend) y desarrollo del lado del servidor (backend), es decir, desde lo que ves en pantalla hasta lo que hace que todo funcione detrás de escena.

Con este programa, la ciudad colombiana busca que más personas certifiquen sus habilidades y accedan a empleos de calidad en la economía digital. Una especie de 'power-up' colectivo, al mejor estilo videojuego, para que la ciudad siga brillando en el mapa global de la innovación.