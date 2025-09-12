El ADN antiguo revela la gran complejidad de la familia de los mastodontes

Redacción Ciencia, 12 sep (EFE).- El análisis del ADN antiguo de los restos fósiles de varios mastodontes revela que esos gigantes de la Edad de Hielo migraron grandes distancias en respuesta a los cambios climáticos y que eran mucho más diversos genéticamente de lo que se sabía hasta ahora.