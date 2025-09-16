Encuesta revela: uno de cada seis padres en EE.UU. pospone la vacunación infantil

Uno de cada seis padres estadounidenses dice haber evitado o pospuesto la vacunación de sus hijos, según una encuesta publicada el lunes que muestra una falta de confianza en las inmunizaciones y en las autoridades sanitarias.

El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la oenegé KFF entre más de 2.500 padres, destaca la creciente desconfianza de los estadounidenses hacia las vacunas desde la pandemia de covid-19.

Alrededor del 9% ha optado por no darle a sus hijos las vacunas contra la poliomelitis o la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

Expertos advierten que esto podría provocar el retorno de enfermedades potencialmente mortales que la vacunación infantil rutinaria eliminó en gran medida.

En 2025, Estados Unidos experimentó su peor brote de sarampión en más de 30 años, con más de 1.400 casos confirmados y tres muertes.

Por otra parte, cerca de la mitad de los encuestados indicó no haber vacunado a sus hijos contra la gripe el año pasado, y el 56% dijo no confiar en que las vacunas contra el covid-19 fueran seguras para los niños.

Más datos

Los padres que han pospuesto o evitado la vacunación de sus hijos tienden a identificarse como republicanos, ser menores de 35 años y muy religiosos, y educar a sus hijos en su casa, según la encuesta.

La gran mayoría de los padres estadounidenses, no obstante, sigue apoyando la vacunación. El 81% opinó que las escuelas públicas deberían seguir exigiendo las vacunas contra el sarampión y la polio.

La resistencia hacia las vacunas creció en Estados Unidos en los últimos años, alimentada en gran parte por afirmaciones falsas que las vinculan con el autismo.

El secretario de Salud del presidente Donald Trump, el escéptico de las vacunas Robert Kennedy Jr., ha contribuido significativamente a propiciar esos temores.

Recientemente destituyó a Sue Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública, debido a las directrices de inmunización.

Monarez testificará ante el comité de Salud del Senado esta semana.

También se reunirá a finales de esta semana el renovado Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), un consejo asesor científico encargado de hacer recomendaciones a los CDC, al que Kennedy dotó de escépticos de las vacunas tras destituir a todo el organismo anterior.

El lunes, los CDC anunciaron la incorporación de cinco miembros adicionales al ACIP, entre ellos figuras que se han opuesto a la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 y han promovido tratamientos no probados para la enfermedad.