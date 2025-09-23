Google expande su buscador con IA en español a Latinoamérica, pero sigue fuera de la UE

Nueva York, 23 sep (EFE).- Google anunció este martes que empezará a incluir en su buscador una versión en español de su modo con inteligencia artificial (IA), AI Mode, que fusiona su IA con todas las búsquedas que comprende la web, en Latinoamérica y otros países en el que se pueda acceder a esta herramienta, entre los que no se encuentran los miembros de la Unión Europea.