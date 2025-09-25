España se reivindica en la ONU como "principal impulsor" de la gobernanza global de la IA

"No existen precedentes de gobernanza internacional de la IA. Por eso, España está dispuesta a llegar hasta el final con este proyecto", dijo Sánchez durante el primer "Diálogo global" de este proceso, aprobado en agosto por la Asamblea General junto a la creación de un panel científico.

Sánchez reivindicó que España es el primer país de la Unión Europea en el centro del debate mundial sobre la IA en la ONU y que, junto a Costa Rica, ha facilitado la adopción de la primera gran resolución de consenso sobre gobernanza de la IA.

El mandatario consideró que la contribución voluntaria española de 3 millones de euros a esta causa sitúa al país como "principal impulsor de la gobernanza digital a nivel global", estableciendo además a Valencia como sede del "AI for Humanity Lab" de la ONU.

Ese "laboratorio de la IA para la humanidad", vinculado a la Oficina de Tecnologías y Emergentes, "convertirá a sta ciudad en un auténtico 'hub' de innovación y cooperación multilateral", afirmó.

Y aprovechó para proponer que España acoja, además, el primer encentro del Panel científico para la gobernanza de la IA, que contará con 40 miembros de diferentes regiones geográficas y disciplinas con mandatos de 3 años, y que busca candidaturas desde hoy.

Aparte de eso, Sánchez abogó por "una respuesta global, arraigada en el sistema multilateral", al auge de la IA, y destacó que una tecnología tan poderosa no puede quedar "encapsulada en intereses privados o Estados autoritarios", a la par que desgranó los que considera principales riesgos.

Se refirió a riesgos como la transformación del mercado laboral, que estimó que afectará a 3 millones de empleos en España; a la brecha tecnológica entre países, que puede agravar las desigualdades, y a la protección de los derechos fundamentales, con peligros como la vigilancia masiva.

Asimismo, destacó riesgos ligados a la seguridad internacional, como la "aplicación de la IA en sistemas autónomos de armamento o en ciberataques cada vez más sofisticados", y el impacto ambiental, por el ingente consumo energético de los modelos más avanzados.