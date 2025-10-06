AMD se suma al auge de la IA con un acuerdo "clave para el mercado" con OpenAI

El acuerdo, que está siendo el evento más destacado en el arranque de Wall Street esta mañana, podría suponer un "hito clave para el mercado" de la IA, anotan analistas como Dan Ives, de Wedbush Securities.

AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, y también proveerá a la empresa de Altman con 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de IA de "próxima generación" de OpenAI.

"Esta alianza es un paso importante en el desarrollo de la capacidad de procesamiento necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA", declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, tras conocerse la noticia.

Treinta y cinco minutos después del toque de campana hoy en Wall Street, AMD se disparaba exactamente un 26,11 %, con un alza en su cotización de aproximadamente 45 puntos.

De acuerdo al comunicado, AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10 % de la compañía.

El primer tramo se adquiere con el primer despliegue completo de gigavatios, y se desbloquearán tramos adicionales a medida que OpenAI alcance los 6 gigavatios y consiga los hitos técnicos y comerciales clave necesarios para el lanzamiento a gran escala.

"Esto forma parte de la estrategia de OpenAI de diversificar su infraestructura de computación de IA para implementaciones a gran escala. Esta es otra señal de que la carrera armamentística de la IA se está intensificando entre las grandes tecnológicas, con AMD uniéndose ahora a la fiesta", consideró Ives.

Y añadió que la "revolución de la IA se dirige ahora hacia una etapa de crecimiento" espoleada por las oleadas de inversión de capital de las grandes tecnológicas y por la "expansión en los ejemplos que demuestran que esta tecnología se puede aplicar en todos los sectores".

El acuerdo supone un impulso para AMD, que se ha visto superada por su rival Nvidia en el último año, cuyas acciones han alcanzado cifras récord erigiéndose como la empresa más valiosa del mundo debido a la gran demanda de chips de procesamiento gráfico.

Según el medio especializado CNBC, esta alianza supone "tanto un hito comercial como una validación de su hoja de ruta".

Esta alianza con AMD podría ayudar a aliviar la presión sobre las cadenas de suministro de toda la industria y reducir la dependencia de OpenAI de un solo proveedor.

A través de su proyecto Stargate, OpenAI se ha enfocado en la construcción de infraestructuras de inteligencia artificial, con su primera planta en Abilene (Texas) ya operativa utilizando chips de Nvidia, mientras que el complejo continúa ampliando sus capacidades.

OpenAI anunció hace casi dos semanas un acuerdo histórico de capital y suministro por 100.000 millones de dólares con Nvidia, consolidando el papel del gigante de los chips en el desarrollo de la próxima generación de modelos OpenAI.

OpenAI también está en conversaciones con Broadcom para fabricar chips personalizados para su próxima generación de modelos.

La acciones de Nvidia caían alrededor del 1,20 % en la apertura de Wall Street este lunes.