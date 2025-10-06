Las hormigas, como los camioneros, tienen puntos ciegos al moverse con carga

A esta conclusión llegaron la científica del STRI Sabrina Amador y su pasante Katherine Porras, al desarrollar una investigación en la que grabaron a hormigas con y sin hojas para observar cómo usaban sus antenas, la parte del cuerpo con las que estos animales se encargan de tocar, oler y saborear.

Como las hormigas siguen el sendero "sintiendo" con sus antenas los químicos que otras hormigas dejan, las investigadoras les ofrecieron hojas artificiales, que estas las recogían, y mientras caminaban las cortaron cuidadosamente por la mitad para reducir la carga y observaron el uso de las antenas antes y después de hacerlo.

Descubrieron así que las hormigas que llevaban hojas tocaban el suelo menos veces con sus antenas por cada paso que daban que las hormigas sin hojas. Además, las hormigas aumentaban los toques con las antenas cuando los científicos reducían la carga a la mitad.

De acuerdo a lo observado, llevar una carga grande limita la capacidad de las hormigas de tocar el suelo con las antenas, por lo que tienen dificultades para percibir el camino.

Por lo tanto, explica el Smithsonian en un comunicado, "transportar cargas más grandes podría dificultar el manejo de obstáculos en el sendero o irregularidades en la superficie. Curiosamente, este efecto es más fuerte en las hormigas más grandes, como si fueran camiones más grandes".

"Lo que descubrimos puede explicar por qué, a pesar de tener la fuerza para mover cargas más grandes, algunas hormigas eligen llevar cargas más pequeñas”, explica Amador.

Algunas hormigas cortadoras de hojas pueden cargar hasta ocho veces su peso corporal y cuando transportan una carga grande, caminan más lentamente, retrasando a las compañeras que vienen atrás, tal como lo hacen los camiones grandes en una autopista.

Este fenómeno, conocido como el "efecto camionero", puede reducir la velocidad de las hormigas que las siguen hasta en un 50 % y la razón detrás de este fenómeno, que era un misterio, se puede explicar por los "puntos ciegos" que afectan a estos animales cuando se mueven por el sendero.

"Las hormigas cortadoras de hojas son expertas en resolver problemas de logística y transporte, y ahora entendemos más sobre su capacidad de carga. Como los humanos enfrentamos problemas similares, podríamos aprender valiosas lecciones de sus estrategias de eficiencia”, añade Amador.

Las hormigas cortadoras de hojas enriquecen el suelo y dispersan semillas, desempeñando un papel vital en los bosques tropicales de América. Sorprendentemente, pueden recolectar entre 1 y 2 toneladas de material vegetal al año.

Estudiar su comportamiento de forrajeo ayuda a entender cómo se orientan en el bosque, regresan a su nido o superan obstáculos mientras cargan material vegetal, pero también ofrece información sobre cómo este comportamiento podría influir en la tasa de recolección de material vegetal y sus efectos más amplios en el ciclo de nutrientes y la dinámica del bosque.

Los movimientos de las hormigas y su eficiencia también han inspirado la construcción de distintos tipos de robots, y su estudio merece mayor atención en el futuro, afirmó el Smithsonian.

El STRI, situado en Ciudad de Panamá, es una unidad de la Institución Smithsonian y promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia para el bienestar de la humanidad, capacita estudiantes para llevar a cabo investigaciones en los trópicos, y fomenta la conservación mediante la concienciación pública sobre la belleza e importancia de los ecosistemas tropicales.