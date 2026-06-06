Despedida a la Albirroja: Caminera anuncia que no se podrá acompañar al bus

La selección paraguaya viajará hoy a Estados Unidos para disputar la primera fase del Mundial. El vuelo de la Albirroja está programado para las 22:00 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, según había anunciado el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza.

El trayecto del equipo se iniciará en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ubicado en zona del Comité Olímpico, sobre la Autopista Ñu Guasú. Según informaron las autoridades de la Patrulla Caminera, el bus que trasladará a los jugadores realizará un recorrido con la particularidad de que se circulará en contramano durante ese tramo para facilitar el desplazamiento de la comitiva.

Al respecto, el inspector superior Mario Ledesma, detalló que el operativo ya está coordinado con la Policía Nacional, por lo que se prevén bloqueos y desvíos para la ida del bus alrededor de las 20:30.

Asimismo, uno de los puntos principales de intervención será la rotonda de la Conmebol donde uno de los carriles quedará totalmente inhabilitado para el público general hasta que la delegación oficial complete su paso.

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Restricción de acompañamiento

En cuanto a la participación de la ciudadanía, las medidas de seguridad serán rigurosas para evitar incidentes y según Ledesma, no se va a permitir que automóviles particulares ni motocicletas formen parte de la caravana o sigan de cerca al bus de la selección.

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Al respecto, detalló que la escolta estará integrada exclusivamente por grupos de seguridad posicionados al frente y atrás del vehículo, por lo que tampoco se podrá realizar un acompañamiento a pie.

Además, sostuvo que el despliegue va a contar con un refuerzo de uniformados en coordinación con la Comisaría 3ra. de Luque debido a la gran aglomeración de personas que se espera en las inmediaciones del aeropuerto.

Ayer, la fiesta de despedida de la Selección Paraguaya que esta noche emprende vuelo rumbo a la Copa del Mundo se quedó con un sabor amargo. Lo que debía ser una noche de celebración y abrazos terminó con un punto de gran preocupación porque Julio Enciso, la “Joya”, sufrió una lesión.

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