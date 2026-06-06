Cerro Porteño encamina su primer fichaje

El primer paso que necesariamente debe dar Cerro Porteño es honrar sus deudas para el levantamiento de la prohibición de fichajes, que es un castigo aplicado por la FIFA.

La erogación mayor debe darse con el pase de Matías Pérez al FC Orenburg de Rusia, que reclama alrededor de 1.500.000 dólares. Igualmente existen otras deudas de menor volumen.

En caso que quitar el “cepo”, el Ciclón de Barrio Obrero tiene encaminada la incorporación de un futbolista argentino que últimamente venía actuando en México.

Agustín Ezequiel Almendra, volante central de 26 años, potenciaría el plantel que dirige Ariel Holan para el agitado segundo semestre de la temporada, que contempla la triple competencia en el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Libertadores.

Almendra cuenta con un buen recorrido. Formado y consolidado en Boca Juniors, con paso posterior en Racing de Avellaneda y últimamente en el Necaxa azteca.

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Mundialista Sub 20 con la Albiceleste en 2019, Agustín ostenta seis trofeos conquistados con Boca, entre Liga, Supercopa Argentina y Copa de la Liga, más dos internacionales con Racing, Copa Sudamericana 2024 y Supercopa Sudamericana 2025.

Periodo de descanso

El plantel azulgrana se encuentra actualmente de vacaciones. La vuelta a las actividades está marcada para el próximo jueves 18.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno azulgrana será contra Trinidense, en La Nueva Olla.

La serie por los octavos de final de la Libertadores contra el Palmeiras se abrirá el miércoles 12 de agosto en São Paulo, y se cerrará el miércoles 19, en Asunción. Ambos duelos fueron fijados para las 19:00.