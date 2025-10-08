Diseñan nanoanillos de proteínas capaces de detectar y neutralizar el coronavirus

Este avance científico ha sido recogido en un estudio publicado en Advanced Healthcare Materials, en el que se explica que para generar el nanoanillo, los investigadores se inspiraron en las propiedades de unas estructuras presentes en algunos virus, ha informado este miércoles la UAB en un comunicado.

El nuevo nanomaterial, detallan, está formado por "un andamio de proteínas recombinantes en forma de anillo", al que han incorporado unas miniproteínas creadas por el equipo de expertos en un estudio previo.

Esta nueva estructura (RLP-1,3), que contiene hasta una veintena de puntos de unión de las miniproteínas al virus, se recoloca en nanopartículas estables, biocompatibles y homogéneas que se adhieren de forma muy potente a la partícula infectiva del virus, Spike-ACE2, y la neutralizan, explican.

"La actividad de unión al virus de la nueva nanopartícula supera a los anticuerpos monoclonales de referencia y las terapias hiperimmunes clínicamente aprobadas", ha afirmado Salvador Ventura, investigador del IBB-UAB y director del Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí (I3PT), que ha coliderado la investigación.

"Además, hemos visto que también puede adaptarse para el diagnóstico de la infección, con un nivel de detección superior al de los ensayos comerciales", ha añadido el científico.

Asimismo, han destacado que el sistema que han diseñado permite cambiar las miniproteínas por otras de interés para inhibir otros virus.

En ese sentido, el nanoanillo puede ofrecer una solución que, con el añadido de distintas moléculas, podría ser una alternativa frente a diferentes brotes infecciosos o pandemias de otros virus.