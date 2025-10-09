El secreto de la longevidad de la rata topo desnuda sería una reparación mejorada del ADN

Sin embargo, en otras especies, como los ratones y los seres humanos, la cGAS puede suprimir la recombinación homóloga (RH) del ADN, una vía fundamental para su reparación, lo que podría favorecer el cáncer y acortar la esperanza de vida.

La composición genética de este roedor es más cercana a la de los seres humanos que a la de los ratones, lo que le convierte en un valioso modelo para estudiar los mecanismos moleculares que subyacen a la longevidad de la especie.

Un aspecto clave de la longevidad es la estabilidad del genoma, pero aún se desconoce en gran medida cómo estos animales mantienen la integridad del ADN, en particular a través de mecanismos de reparación.

La RH es una vía crítica de reparación del ADN, y los defectos en ese proceso están relacionados con el envejecimiento prematuro.

El equipo descubrió en las ratas topo desnudas, cuatro sustituciones específicas de aminoácidos en la cGAS, lo que permite que la proteína persista durante más tiempo y en niveles más altos después del daño del ADN.

Esta mayor abundancia refuerza las interacciones con factores de reparación clave, lo que potencia la reparación HR.

Los autores demostraron que las moscas de la fruta modificadas genéticamente para expresar la cGAS humana, pero con las cuatro mutaciones específicas de la rata topo desnuda, vivían más tiempo que las moscas que expresaban la cGAS humana sin alterar.

Los hallazgos sugieren que estas mutaciones evolutivas en los aminoácidos específicas del cGAS de la rata topo desnuda no solo mejoran la reparación del ADN, sino que también pueden contribuir directamente a la extraordinaria de la especie.