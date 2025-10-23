España lidera el desarrollo de la IA en el ámbito de habla hispana, según un estudio

Esta es una de las conclusiones del estudio 'España ante la Inteligencia Artificial: capacidades instaladas, desafíos y oportunidades', liderado por la española Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) -norte- y en el que también han participado investigadores de la Universidad de Murcia (sureste) y de la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil.

Esta investigación destaca las sólidas capacidades del país y su potencial para ser un referente internacional y subraya la necesidad de fortalecer la cooperación regional, indicó este jueves UNIR en una nota.

Los resultados revelan que España cuenta con una base tecnológica y un capital humano avanzado, lo que le otorga una ventaja significativa para liderar proyectos de IA en lengua española, en especial en sectores clave, como la salud, la educación y la industria.

El informe concluye que para alcanzar su máximo potencial y ser un referente global España debe reforzar sus capacidades institucionales y garantizar un desarrollo ético de la IA que esté plenamente alineado con los derechos humanos.

Los investigadores, en su análisis, aplicaron al contexto español el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA, Chile) y la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Una de las aportaciones de la investigación es el contraste entre los resultados obtenidos para España y los datos reportados en la edición en la segunda edición de ILIA (2024), indicó el director del estudio, José Luis Ros-Medina, investigador principal del Grupo Administración, Buen Gobierno, Ética, Regulación, Transformación e Inteligencia Artificial (ABERTIA) de UNIR.

Chile alcanzó 73,07 puntos (liderazgo), seguido por Brasil (69,30) y Uruguay (64,98); mientras que España, según este estudio, con una nota global de 106,11, sobresale en los dominios habilitantes -infraestructura digital, capital humano y acceso a datos-, en gobernanza institucional y en capacidad de adopción tecnológica, añadió.

Su posición de liderazgo en capacidades y conocimiento tecnológico en IA proporciona a España una oportunidad estratégica para impulsar la colaboración y la transferencia de conocimiento con el resto de los países hispanohablantes.

Según el estudio, la consolidación de la IA en España debe ir de la mano de la cooperación público-privada y del establecimiento de alianzas con la región para abordar retos comunes.

La investigación refleja que más del 92 % de la población apoya la necesidad de establecer normativas claras sobre la transparencia y el uso de esta tecnología; y se considera crucial mejorar la coordinación territorial y la participación ciudadana en la definición de las políticas de IA.