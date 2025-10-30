Apple cierra su ejercicio con 112.000 millones de dólares en beneficio neto, un 19 % más

Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, Apple ha tenido una facturación récord de 416.161 millones en los últimos doce meses, un 6 % más interanual, y en la cual una tercera parte ha procedido de la división de productos y una cuarta parte de la de servicios.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, señaló la buena marcha de la empresa en su cuarto trimestre, en el que presentó el iPhone 17, y dijo que precisamente las ventas del teléfono han sido las mejores para este periodo, contribuyendo a un total facturado de 102.500 millones.

Las ventas del iPhone en el cuarto trimestre ascendieron a 49.025 millones de dólares, lo que supone un hito para este tramo del año, mientras que los servicios, que abarcan App Store, iCloud o Apple Music, alcanzaron unas ventas de 28.750 millones, la mayor cifra hasta la fecha para esa división.

El beneficio neto del cuarto trimestre fue de 27.466 millones de dólares, un 86 % superior a nivel interanual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cook consideró que Apple tiene "la oferta de productos más extraordinaria de cara a la temporada navideña", y en declaraciones a CNBC estimó que en el trimestre actual, el primero del nuevo ejercicio, la facturación aumentará entre un 10 y un 12 %, con una expectativa similar también para el iPhone.

El jefe financiero, Kevan Parekh, señaló que la base de dispositivos activos ha alcanzado un nuevo máximo "en todas las categorías de producto y segmentos geográficos", lo que atribuye a la satisfacción y lealtad de los consumidores a la marca.

Las ventas de la empresa de la manzana mordida aumentaron en general en todo el mundo, comenzando por el mercado de las Américas, que supone casi la mitad, con excepción de la región de China, Hong Kong y Taiwán, donde disminuyeron casi un 4 %.

Tras conocerse los resultados, las acciones de Apple subían en torno al 5 % en las operaciones electrónicas, en una primera buena reacción.

Esta semana, y debido a sus buenas previsiones, Apple superó los cuatro billones de dólares de capitalización en bolsa, convirtiéndose en la tercera empresa en lograrlo después de Nvidia y Microsoft, que están subidas a la ola de la inteligencia artificial (IA) en la que el fabricante del iPhone está rezagado.