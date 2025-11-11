Un tribunal da la razón a la sociedad de autores alemana en un litigio contra Open AI

En el origen de la disputa se hallaban nueve textos canciones de conocidos cantantes alemanes, como Helene Fischer, Herbert Grönemeyer o Ralf Zuckowski, que habían sido utilizados para adiestrar a ChatGPT.

Según el fallo, al que ha tenido acceso EFE, OpenAI deberá en el futuro abstenerse, bajo pena de una multa de 250.000 euros, de reproducir o modificar de forma total o parcial sin permiso de los demandantes aquellos textos a través del citado instrumento de IA.

Además, la empresa debe informar a los demandantes de manera exhaustiva sobre las actividades de este tipo realizadas en el pasado y sobre los posibles ingresos que ha podido obtener con ello.

De acuerdo con la sentencia, los modelos 4 y 4o de ChatGPT habían reproducido los textos modificados de las canciones al recibir para ello instrucciones de los demandantes, que incluían la precisión de que no debían buscarlos en internet.

Esto demuestra que los textos habían sido memorizados por la IA, que podía proporcionarlos a los usuarios sin el consentimiento expreso de los poseedores de los derechos y sin tener licencia para utilizarlos en el ámbito online, incurriendo, según el tribunal, en un delito de reproducción no autorizada.

En un comunicado, GEMA saludó la conclusión de un proceso que "por primera vez en Europa ha evaluado el uso de obras protegidas por derechos de autor por parte de sistemas de IA generativa y se ha decidido a favor de los creadores".

OpenAI debería haber adquirido licencias antes de adiestrar a ChatGTP con las canciones, insistió la sociedad.

"Hoy hemos sentado un precedente que protege los derechos de los autores y autoras y que aclara que también los operadores de herramientas de IA como ChatGPT deben cumplir con los derechos de autor", declaró el consejero delegado de GEMA, Tobias Holzmüller.

Por su parte, OpenAI afirmó en un comunicado citado por la cadena regional Bayerischer Rundfunk que estudiará sus opciones legales y posiblemente apelará la sentencia.

La empresa sostuvo además que el fallo representa un malentendido sobre el funcionamiento de los modelos de IA, ya que ChatGTP no contiene textos almacenados, sino que crea nuevos contenidos en base a los patrones aprendidos.