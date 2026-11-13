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Clima
13 de noviembre de 2026 - 18:42

Meteorología anuncia tormentas con ráfagas de 90 km/h para este fin de semana

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial meteorológico advirtiendo la llegada de un temporal desde la mañana del sábado. Los 17 departamentos y Asunción se verán afectados por los efectos climáticos.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este viernes a las 17:46 un boletín especial en el que alerta sobre el inminente ingreso de un sistema de tormentas eléctricas que golpeará con fuerza este sábado y domingo. Se prevén lluvias copiosas, ráfagas de viento muy fuertes y alta probabilidad de granizadas puntuales.

El frente de inestabilidad arrancará durante las primeras horas de la mañana del sábado por los departamentos del suroeste de la región Oriental, y afectará inicialmente a Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí y Caazapá.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana?

Con el correr de la tarde, el temporal se irá extendiendo de forma progresiva hacia el centro, este y norte del país, y se mantendrá activo al menos hasta la tarde del domingo, con especial persistencia en el norte nacional.

Alerta naranja en 13 zonas: Lluvias de 70 mm y vientos de 90 km/h

Según el mapa de riesgo de la DMH, gran parte de la región Oriental se encuentra bajo nivel de alerta naranja, donde se espera el mayor impacto del fenómeno climático. Esta franja comprende a Asunción y los departamentos Central, Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Guairá, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú.

Lea más: El Niño: advierten sobre lluvias intensas e inundaciones en Paraguay hasta abril

En toda esta área se prevén acumulados de agua de entre 50 y 70 milímetros, además de ráfagas de viento en torno a los 90 km/h y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

En tanto, para los departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay rige la alerta amarilla, con lluvias estimadas de entre 20 y 40 milímetros, vientos de hasta 70 km/h y caída ocasional de granizo.

Boletín meteorológico especial del Gobierno del Paraguay con aviso de tormentas, lluvia y vientos destacados en un mapa del país.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial sobre un sistema de tormentas para el 14 y 15 de noviembre de 2026.

Anuncian calor sofocante antes del temporal

El meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, detalló que la jornada del sábado se presentará calurosa a muy calurosa en todo el país, con temperaturas mínimas de entre 22 y 28 °C y marcas máximas que treparán entre los 33 y 41 °C. Subrayó que el calor más extremo se sentirá en la región del Chaco, impulsado por vientos del norte y noreste.

Para el domingo, el tiempo continuará cálido a caluroso, con el cielo mayormente nublado, mínimas de entre 21 y 25 °C y máximas que oscilarán entre 29 y 36 °C.

Si bien las precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas persistirán en varios puntos durante la mañana, el temporal comenzará a perder fuerza y a disiparse gradualmente entre la mañana y la tarde del domingo.

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