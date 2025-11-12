Ciencia
12 de noviembre de 2025 - 08:55

Descubren en el sur de China una nueva especie de rana bautizada en honor al kung fu

El hallazgo, realizado por investigadores del Instituto Politécnico de Ingeniería de Protección Ambiental de Cantón y de la Academia Provincial de Ciencias Ambientales, fue publicado este miércoles en la revista internacional ZooKeys.

Por EFE

Según el estudio, la especie fue identificada mediante análisis morfológicos y genéticos. Se trata de un anfibio de pequeño tamaño -los machos adultos miden entre 25 y 28 milímetros- con una línea negra detrás de los ojos, dedos parcialmente palmeados y una piel dorsal rugosa.

El nombre kung fu fue elegido en alusión a la tradición marcial de Foshan, ciudad reconocida por haber formado a maestros como Huang Feihong e Ip Man, referente este último de la escuela que influiría en Bruce Lee, a quien también instruyó.