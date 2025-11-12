Descubren en el sur de China una nueva especie de rana bautizada en honor al kung fu

Según el estudio, la especie fue identificada mediante análisis morfológicos y genéticos. Se trata de un anfibio de pequeño tamaño -los machos adultos miden entre 25 y 28 milímetros- con una línea negra detrás de los ojos, dedos parcialmente palmeados y una piel dorsal rugosa.

El nombre kung fu fue elegido en alusión a la tradición marcial de Foshan, ciudad reconocida por haber formado a maestros como Huang Feihong e Ip Man, referente este último de la escuela que influiría en Bruce Lee, a quien también instruyó.