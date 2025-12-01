Arqueología sin destrucción: cómo el sonar redefine la exploración del patrimonio sumergido

La arqueología subacuática vive una revolución silenciosa. Donde antes buzos y dragas removían sedimentos a ciegas, hoy ondas acústicas cartografían con precisión milimétrica ciudades hundidas, rutas comerciales y naufragios. La tecnología de sonar —en sus variantes de barrido lateral, multihaz y perfilador de subfondo— permite “leer” el lecho marino y sus capas inferiores sin tocarlo, una ventaja crucial para preservar sitios frágiles y construir modelos 3D que cambian lo que sabemos del mundo antiguo.

Del buceo y la draga a la nube de puntos

La exploración tradicional dependía del buceo directo, líneas de cuadrícula y, en intervenciones más invasivas, del dragado o la succión de sedimentos para revelar estructuras.

Estas técnicas, aunque pioneras, implican riesgos: visibilidad limitada, perturbación de contextos arqueológicos, pérdida de estratigrafía y daños irreversibles en materiales orgánicos o frágiles.

En contraste, los sistemas modernos de sonar ofrecen una “cirugía” acústica. Embarcaciones, vehículos autónomos (AUV) o robots operados a distancia (ROV) recorren zonas de interés sin contacto físico.

Los sensores emiten pulsos sonoros y registran su retorno, generando mapas batimétricos, imágenes del relieve y secciones del subsuelo que luego se integran en modelos tridimensionales. El resultado: más información, menos impacto.

Tres sonares, tres lecturas del pasado

Sonar de barrido lateral: produce “fotografías acústicas” del fondo. Sus imágenes de alto contraste revelan texturas y objetos sobresalientes: muros, ánforas, columnas o quillas. Es ideal para localizar y delinear yacimientos y para crear mosaicos extensos del terreno.

Multihaz (multibeam): mide con miles de haces el tiempo de retorno para obtener batimetría densa y precisa. Entrega modelos digitales del terreno (MDT) que capturan desniveles, terrazas, canales y microtopografías . Además, el backscatter —la intensidad de la señal devuelta— aporta pistas sobre la composición del sedimento (arena, limo, gravas), útil para interpretar procesos de enterramiento.

Perfilador de subfondo: penetra los sedimentos, revelando capas estratigráficas y objetos enterrados. Según la frecuencia y potencia, puede “leer” desde decenas de centímetros hasta varios metros bajo el lecho marino, distinguiendo discontinuidades, paleocanales, cimentaciones y rellenos culturales.

Juntos, estos sistemas componen una radiografía del sitio: la piel (textura y objetos expuestos), el esqueleto (relieve y formas) y el interior (estratos y estructuras soterradas).

La integración de estas capas con fotogrametría submarina de alta resolución —cuando las condiciones lo permiten— produce modelos 3D detallados que preservan contextos y sirven como base para estudios posteriores sin necesidad de remover un grano de arena.

Pavlopetri: una ciudad sumergida, un laboratorio a escala real

Frente a la costa de Laconia, en el Peloponeso, y a pocos metros de profundidad, yacen las ruinas de Pavlopetri, considerada una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo, con trazas urbanas que se remontan a la Edad del Bronce.

Allí, la combinación de sonar de barrido lateral, multihaz y perfiladores de subfondo permitió mapear calles, habitaciones, pórticos y posibles áreas portuarias con una resolución difícil de imaginar hace dos décadas.

Pavlopetri en la primera ciudad sumergida en el mundo en ser reconstruida digitalmente en 3D usando sonar y tecnologías modernas.

La cartografía acústica identificó alineaciones de muros y cambios de relieve asociados a estructuras enterradas. El multihaz dibujó un modelo batimétrico preciso del sitio y su entorno, esencial para entender la dinámica costera que contribuyó a su inundación.

El sub-bottom profiler, por su parte, mostró capas de sedimentos superpuestas que ocultaban tramos urbanos, guiando intervenciones puntuales y no invasivas.

La integración de estos datos con imágenes y fotogrametría generó el modelo 3D que hoy permite “caminar” virtualmente por la ciudad, planificar campañas y democratizar el acceso al conocimiento sin poner en riesgo el patrimonio.

Preservar antes que excavar

El valor de estos métodos no se limita a la eficiencia. La no intervención es una decisión ética y conservacionista. Muchos materiales —maderas, tejidos, restos orgánicos— se degradan rápidamente al ser expuestos.

Incluso estructuras pétreas pueden sufrir cuando se alteran las condiciones de sedimentación y corrientes. El sonar permite documentar, monitorear y entender, posponiendo la excavación hasta que sea indispensable y técnicamente segura.

Además, la repetición de levantamientos acústicos en series temporales crea un observatorio del cambio: se detectan desplazamientos de sedimentos, erosiones por tormentas, bioincrustaciones y daños humanos —anclas, redes de arrastre—.

Esta vigilancia informa políticas de protección y delimita zonas sensibles.

Pero las aguas turbias, los fondos muy rugosos o ricos en gas, y los sedimentos heterogéneos pueden degradar la señal. La elección de frecuencias supone un equilibrio entre resolución y penetración: frecuencias altas ofrecen gran detalle pero poca profundidad; las bajas penetran más, con menor definición.

La correcta georreferenciación —con navegación precisa y compensación por oleaje y cabeceo— es crítica para construir modelos confiables.

También hay un reto humano: formar equipos capaces de interpretar datos acústicos, integrar disciplinas (geofísica, arqueología, oceanografía) y diseñar estrategias de conservación.

La tecnología es potente, pero su valor depende del contexto científico y de marcos legales como la Convención de la UNESCO de 2001, que promueve la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático.

El viraje hacia el sonar como herramienta principal de prospección arqueológica no es una moda, sino una respuesta a la necesidad de conocer sin destruir.