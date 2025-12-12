Un donante danés con mutación cancerígena engendró casi 200 bebés en Europa

Un banco de esperma danés ha distribuido semen de un único donante portador de una mutación genética potencialmente mortal, utilizada para concebir al menos 197 bebés en catorce países europeos.

La situación ha sido destapada por una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), difundida por varios medios del continente, entre ellos la cadena pública española RTVE.

El protagonista del caso es el denominado “donante 7069”, conocido como “Kjeld”, un estudiante que comenzó a donar esperma en 2005 en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (European Sperm Bank, ESB). Según la investigación, sus gametos se vendieron entre 2006 y 2023 a 67 clínicas de fertilidad en toda Europa, informa la Deutsche Welle.

Pese a que en varios países existen límites al número de nacimientos por donante, la ausencia de una regulación internacional ha permitido que el uso de este semen se extendiera muy por encima de esos topes nacionales.

Cómo pasó los controles médicos y qué cambió después

Cuando Kjeld empezó a donar en 2005, superó todos los exámenes médicos exigidos en ese momento. Sin embargo, la mutación que portaba no se detectó entonces.

La investigación explica que la alteración genética estaba presente solo en un porcentaje muy bajo de las células de su esperma, lo que hacía imposible identificarla con las herramientas de cribado disponibles en aquella época.

No fue hasta 2023 cuando se bloqueó el uso de este semen, tras descubrirse en una muestra una “nueva y potencialmente mortal alteración genética” vinculada al gen TP53, responsable del síndrome de Li Fraumeni. Esta enfermedad, explica Ann-Kathrin Klym, jefa de laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank, predispone a las personas portadoras a desarrollar diversos tipos de cáncer a lo largo de su vida.

Para entonces, el material genético ya se había utilizado durante años en numerosos tratamientos de fertilidad en Europa.

Niños con cáncer y casos de fallecimiento

La investigación de la UER recoge que, hasta noviembre de 2023, el semen del donante 7069 ya se había implantado en decenas de mujeres de distintos países europeos.

Según los testimonios reunidos por los periodistas, ya se han detectado varios niños con cáncer relacionados con esta mutación y algunas criaturas han fallecido.

Edwige Kasper, investigadora de la Universidad de Rouen, señala que hay menores que han llegado a desarrollar dos tipos distintos de cáncer y algunos han muerto a una edad muy temprana.

Kasper reclama localizar a todos los descendientes de este donante para poder ofrecerles seguimiento médico, aunque el número total de nacidos sigue sin conocerse con precisión.

España: 35 bebés concebidos y varios casos con mutación

En España, el esperma del “donante 7069” fue distribuido a cuatro clínicas de fertilidad. Las autoridades han confirmado que se utilizó para concebir a 35 niños: diez pertenecientes a familias españolas y 25 de mujeres que viajaron desde otros países para someterse a tratamientos en centros españoles.

La legislación española limita a seis familias por donante, un tope que fue claramente superado en este caso.

De los niños concebidos en España, tres han dado positivo en la mutación TP53 y uno de ellos ya ha desarrollado cáncer, según la investigación difundida por RTVE y otros medios europeos.

Países Bajos y Bélgica: cifras que superan ampliamente los límites

El país donde más niños han nacido con el semen del donante 7069 es Países Bajos. Allí se concibieron 49 bebés hasta 2013. Ese mismo año se emitió una recomendación para limitar a 25 el número de mujeres que pueden ser inseminadas con el esperma de un mismo donante.

Además, la investigación detecta que el semen se utilizó en Países Bajos para concebir otros 50 niños en mujeres no residentes en el país.

En Bélgica, donde las alarmas saltaron hace meses, la cifra asciende a 53 bebés concebidos con el semen de Kjeld. Esta cantidad supera el límite de seis familias por donante que marca la legislación belga.

La Fiscalía de Bélgica anunció en septiembre la apertura de una investigación sobre la clínica de fertilidad del Hospital Universitario de Bruselas (UZ Brussel) tras la aparición de este escándalo.

Grecia, Alemania y otros países afectados

Siete clínicas de Grecia recibieron también el esperma del donante 7069. Sin embargo, las autoridades griegas no han facilitado datos a la Red de Periodistas de Investigación de la UER sobre el número potencial de nacimientos.

Un médico griego citado en la investigación afirma que, en una misma familia concebida por fecundación in vitro con este semen, tres niños portan la mutación TP53 y uno de ellos padece cáncer.

En Alemania, tres clínicas emplearon el material del donante. En este país nacieron dos niños, de los cuales uno está enfermo, según la información recopilada.

El semen se distribuyó igualmente a centros de Irlanda, Polonia, Albania y Kosovo, donde finalmente no se registraron nacimientos vinculados a este donante. También hay reportes de ventas en Chipre, Georgia, Hungría y Macedonia del Norte, aunque sin cifras detalladas de nacimientos en estos casos.

El Banco Europeo de Esperma admite excesos y apunta a fallos del sistema

En un comunicado citado por la investigación, el Banco Europeo de Esperma reconoce que en algunos países se han sobrepasado los límites establecidos para nacimientos por donante.

La entidad atribuye estos excesos a una combinación de factores: información inadecuada por parte de las clínicas, sistemas de control poco robustos y el fenómeno del turismo de fertilidad, que desplaza a pacientes entre países y complica el seguimiento efectivo de los topes nacionales.

Mientras continúan las investigaciones periodísticas y judiciales, sigue sin conocerse con exactitud cuántos niños han nacido en total con el semen del “donante 7069” ni cuántos de ellos podrían estar afectados por la mutación TP53 asociada al síndrome de Li Fraumeni.

