Roscosmos anuncia próxima reparación de plataforma de lanzamiento averiada en Baikonur

"Según el cronograma aprobado, la plataforma estará lista para el primer lanzamiento para fines del invierno (boreal) de 2026", es decir, antes de marzo, señaló, citado por la agencia rusa TASS.

Roscosmos informó el pasado 27 de noviembre que tras el lanzamiento del cohete portador Soyuz-2.1a con la nave espacial Soyuz MS-28 a bordo, fueron detectados daños en varios sistemas de la plataforma, incluyendo una cabina que resultó inutilizada.

"Los trabajos para el restablecimiento de la cabina y el complejo de lanzamientos marchan a todo tren. Desde el 1 de diciembre al cosmódromo comenzaron a llegar camiones pesados con piezas de la cabina. A día de hoy llegaron todos los 18 camiones", indicó.

Explicó que en estos momentos "se lleva a cabo la imprimación y pintura adicional" de la cabina, una operación en la que trabajan 130 empleados de la agencia espacial rusa en dos turnos diarios de ocho horas, desde las 8:00 de la mañana hasta la medianoche.

Baránov rechazó los rumores de que esta rotura podría detener el programa espacial tripulado ruso y llamó a "no especular al respecto".