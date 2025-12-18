Madrid/Bogotá, 18 dic (EFE).- En una escena propia de una serie distópica, en 2025 hemos visto cómo una empresa ha llegado a un acuerdo millonario con un país, Israel, para manipular las respuestas de ChatGPT, una muestra mercantil de una tendencia de la desinformación en alza, como han evidenciado varias investigaciones este año.

Se trata de una nueva fase de las campañas de desinformación sobre la que ha alertado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que señala a Rusia como principal amenaza.

"Hoy, Moscú no se limita a difundir narrativas hechas a medida para sus lectores, sino que el objetivo de sus redes de desinformación son también las máquinas, una estrategia cada vez más relevante dado que muchos usuarios están reemplazando las búsquedas en Google por herramientas de IA como ChatGPT", expone en un reciente artículo el servicio diplomático de la Unión Europea.

En este contexto, diferentes investigadores han analizado los intentos de la red Pravda ("verdad", en ruso) de manipular los bots conversacionales de inteligencia artificial, aunque no es el único actor conocido.

El ejemplo citado al principio de esta información se refiere a la empresa estadounidense Clock Tower X, que el 27 de agosto firmó con el Gobierno de Israel un acuerdo de seis millones de dólares para difundir narrativas favorables al Estado hebreo, según informó el Quincy Institute for Responsible Statecraft, con sede en Washington.

Como se puede comprobar en el contrato registrado por la Administración estadounidense, los servicios incluyen la creación de sitios web dirigidos a influir en las aplicaciones de IA, además de otras actuaciones en diferentes medios y redes sociales.

Manipular las herramientas conversacionales de IA permite alcanzar una audiencia masiva porque los generadores de inteligencia artificial reciben alrededor de 7.000 millones de visitas mensuales en todo el mundo, de las que ChatGPT aglutina un 80 por ciento, según la empresa de análisis de tráfico en internet Similarweb.

"Me temo que los creadores de desinformación se han percatado de que estos sistemas conversacionales basados en IA pueden convertirse en un vector adicional para inocular sus discursos", explica en declaraciones a EFE Verifica el coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), Ramón Salaverría, sobre la influencia creciente de los chatbots.

El también catedrático de Periodismo de la Universidad española de Navarra advierte de que estas manipulaciones "tienen un potencial lesivo muy grande".

La técnica consiste en inundar internet de desinformación para que esta sea detectada e incorporada por los bots conversacionales.

El método recibe en inglés el nombre de LLM Grooming (manipulación de los Grandes Modelos de Lenguaje), según el término acuñado por la organización American Sunlight Project.

En diferentes estudios, este grupo de investigación y NewsGuard, compañía que evalúa la fiabilidad de las noticias en línea, han expuesto su funcionamiento.

La red Pravda, presente en medio centenar de países en decenas de idiomas, produjo en 2024 al menos 3,6 millones de artículos por medio de 150 dominios, lo que equivale a una media de 20.273 publicaciones cada dos días.

La manipulación se centra en los tókenes, las unidades fundamentales de texto que los modelos de IA usan para procesar el lenguaje, los cuales pueden ser "tan pequeños como un solo carácter o tan grandes como una palabra completa", explica NewsGuard.

De ese modo se aumenta la probabilidad de que la inteligencia artificial genere o cite estas narrativas falsas.

Además, los desinformadores utilizan estrategias de optimización de motores de búsqueda (SEO) para la IA.

El análisis de NewsGuard, publicado en marzo, detectó que en un 33 por ciento de las consultas los diez bots conversacionales examinados —incluidos ChatGPT, Gemini y Grok— replicaron engaños difundidos por Pravda.

Siete de los diez chatbots citaron directamente a la red como supuesto origen legítimo de la información.

Incluso al desmentir una afirmación falsa, algunas de las respuestas incluían artículos de Pravda en sus listas de fuentes.

La propaganda de esta red en las aplicaciones también está presente en idiomas como el finés, el sueco, el danés y el noruego, de acuerdo con los hallazgos de una investigación propia del centro Nordis del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés).

Su impacto llega asimismo a la Wikipedia, como explica un estudio del estadounidense Laboratorio de Investigación Forense Digital, el DFRLab, y la organización finlandesa Check First.

Casi 2.000 artículos de Pravda estaban presentes en esta enciclopedia colaborativa en ruso y ucraniano, algo "especialmente preocupante", debido al "importante papel que desempeña la Wikipedia como fuente principal de conocimiento" para los bots, indica el informe.

Por otra parte, sin que se haya establecido un vínculo con el objetivo de manipular las aplicaciones de IA, las narrativas favorables al Kremlin han llegado a otros ámbitos con el prestigio de ser fuentes de autoridad.

Salaverría explica que en la investigación académica, especialmente en las ciencias políticas y sociales, se ha comenzado a advertir "la multiplicación de estudios alineados con la propaganda prorrusa", que "ocasionalmente terminan viendo la luz en revistas académicas internacionales".

"Pienso que el mundo científico debería estar alertado sobre este peligro", avisa.