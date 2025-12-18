El auge de las energías renovables es para Science el gran avance del año

El listado indica que la energía solar y eólica “crecieron lo suficientemente rápido como para cubrir todo el aumento del consumo mundial de electricidad entre enero y junio”.

En el editorial con guiño a The Beatles, titulado “Here comes the Sun”, Throp dice que en 2025 “la situación se acercó mucho al ‘pico de carbono’, el punto en el que las emisiones de combustibles fósiles alcanzan su máximo en todo el mundo y luego comienzan a disminuir”.

Una transición liderada por China que, “tras años de fomentar pacientemente el sector mediante subvenciones” ahora domina la producción mundial de tecnologías de energía renovable, señala la revista.

La edición genética personalizada se ha mostrado prometedora para enfermedades ultrarraras y la prueba es el bebé estadounidense KJ, el primer paciente con un tratamiento personalizado para su enfermedad incurable CPS1.

“Cara a cara con los denisovanos”, esa especie de homínidos de los que, hasta este año, solo se conservaban pequeños fragmentos de huesos. Un examen del ADN del cráneo de Harbin, encontrado hace décadas en China, ha establecido que perteneció a un denisovano de hace al menos 146.000 años.

“Las primeras armas nuevas” en décadas que llegan en un momento en que están fallando los tratamientos existentes de esta enfermedad que afecta a más de 80 millones de personas al año.

El avance destacado en cáncer tiene que ver con la capacidad de los tumores de engañar a diversas células del cuerpo para que les ayuden a crecer y propagarse.

Ahora se sabe cómo las células nerviosas transmiten mitocondrias (las centrales energéticas de las células) a las tumorales, lo que les ayuda a propagarse más fácilmente. Un conocimiento que puede ayudar a desarrollar tratamientos.

En 2025 los xenotrasplantes (de animal a persona) establecieron nuevos récords y dieron pasos “impresionantes” gracias a los cerdos modificados genéticamente para que sus tejidos sean más seguros y menos propensos al rechazo. La revista recuerda que un riñón con 69 genes modificados funcionó casi nueves meses en un paciente.

La inteligencia artificial tiene este año su hueco en el listado con los grandes modelos de lenguaje (LLM), que “han demostrado una perspicacia digna de un doctorado en una amplia gama de ciencias”.

DeepMind utilizó una versión avanzada de su Gemini LLM para ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la competición para estudiantes de secundaria más difícil del mundo. GPT-5 de OpenAI logró “avances originales” en problemas de teoría combinatoria de números y teoría de grafos que habían desconcertado a matemáticos durante décadas.

Pero los LLM no solo han superado las pruebas y dominado la teoría, sino que también -destaca la publicación- han acelerado los descubrimientos científicos.

La ciencia también registró avances en física de partículas, al certificar que el muon, una de las partículas elementales, no era más magnética de lo que predice el modelo estándar. Una “decepción” que esconde “un triunfo”: los teóricos finalmente pudieron calcular con precisión ese magnetismo desde cero utilizando una técnica llamada teoría de gauge en red.

Si se cultiva o se modifica genéticamente en variedades comerciales, el gen podría ayudar a proteger las cosechas de arroz a medida que el cambio climático calienta las noches.