Astrónomo vive un momento único al registrar un destello en la Luna: ¡así lo vio!

Cuándo y cómo se registró el fenómeno

El destello fue observado el pasado 12 de diciembre a las 03:09 UTC por Andrew Marshall-Lee, estudiante de doctorado en astrofísica, mientras operaba el Telescopio Robótico de Armagh (ART), informa la Deutsche Welle.

Marshall-Lee estaba monitoreando en directo la señal del telescopio cuando, según relata a IFLScience, presenció el impacto en tiempo real:

“Creo que podría pasar muchos años observando estas cosas y nunca volver a ver algo así. Tuve mucha suerte porque estaba mirando la pantalla en el momento justo y vi lo que sucedió con mis propios ojos. Esa fue la suerte, no podría cuantificarla. Fue muy especial para mí y será un momento que recordaré toda la vida”, contó también en declaraciones recogidas por la BBC.

De acuerdo con el AOP, se trata de la primera vez que se registra en video un destello luminoso causado por un impacto en la Luna desde Irlanda del Norte.

Qué pudo golpear la Luna

La naturaleza exacta del objeto aún no se conoce, pero Marshall-Lee indica que lo más probable es que se tratara de un meteoroide muy pequeño, difícil de detectar desde el espacio.

El investigador estima que podría ser del tamaño de una pelota de golf y recuerda que este tipo de fragmentos suelen medir apenas entre 3 y 5 centímetros de diámetro. Sin embargo, su peligrosidad y capacidad para generar destellos radica en la enorme velocidad a la que se desplazan.

“La cuestión es que estos meteoroides se mueven muy rápido”, explica.

Por qué el destello fue visible desde la Tierra

El informe del Observatorio y Planetario de Armagh detalla que los destellos producidos por impactos de meteoroides en la Luna duran solo una fracción de segundo, lo que complica enormemente su detección.

En este caso, se estima que el objeto chocó contra la superficie lunar a unos 35 km/s. A esa velocidad, precisa el reporte, la energía cinética del meteoroide se transforma casi instantáneamente en calor y luz:

“Al impactar la Luna a velocidades extremadamente altas, que en este caso se estima en unos 35 km/s, su energía cinética se convierte rápidamente en calor y luz. Esto vaporiza brevemente el material en el lugar del impacto y produce el destello visible desde la Tierra”, se lee en el documento.

El breve fogonazo fue lo suficientemente intenso como para ser captado por el Telescopio Robótico de Armagh y registrado en video.

Un evento raro en plena lluvia de Gemínidas

Aunque los impactos de meteoroides en la Luna no son inéditos, el AOP subraya que la detección de destellos de este tipo es un fenómeno astronómico extremadamente poco común.

Con frecuencia, estos eventos se detectan durante grandes lluvias de meteoros. En este caso, el destello coincidió con el pico de la lluvia de las Gemínidas, activa entre el 4 y el 20 de diciembre y cuyo máximo se produjo el fin de semana anterior al impacto registrado.

Aun así, Marshall-Lee advierte que todavía es pronto para confirmar con seguridad el origen exacto del objeto que golpeó la Luna.

El papel del asteroide 3200 Faetón

La lluvia de meteoros Gemínidas se origina a partir de restos desprendidos del asteroide 3200 Faetón, considerado uno de los objetos espaciales conocidos más extraños.

Cuando los fragmentos de este asteroide entran en la atmósfera de la Tierra, se calientan y se queman, generando las características estelas brillantes visibles en el cielo nocturno.

En el caso de la Luna, la situación es distinta: al carecer de atmósfera que frene o desintegre los escombros, la superficie lunar recibe directamente los impactos. Cada choque puede producir breves destellos de luz, como el recientemente registrado desde Irlanda del Norte, visibles desde nuestro planeta con el equipo adecuado.

Dónde habría caído el objeto

Marshall-Lee también ha elaborado una primera estimación de la zona de impacto en la cara oculta del satélite terrestre. Según sus cálculos preliminares, el meteoroide habría caído en las proximidades del cráter Langrenus.

“Tendremos que esperar hasta que sea posible realizar observaciones de seguimiento para estar seguros, pero nuestro trabajo actual sugiere que impactó a unos 2 grados al noreste del cráter Langrenus”, concluye el investigador.

Las futuras observaciones serán clave para confirmar la ubicación exacta del cráter recién formado y, en la medida de lo posible, refinar las hipótesis sobre el origen del objeto que generó el inusual destello lunar.

Fuente: Deutsche Welle