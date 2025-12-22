Alphabet adquiere la empresa de centros de datos Intersect por 4.750 millones de dólares

En un comunicado, Alphabet subraya que la compra, en la que también se incluye la asunción de deuda, permitirá la construcción de más centros de datos y una mayor capacidad de generación, así como la aceleración del desarrollo y la innovación energética.

Google ya posee una participación minoritaria en Intersect a raíz de una ronda de financiación anunciada previamente, resalta la empresa.

El acuerdo anunciado hoy incluye el "equipo de primer nivel" de Intersect, múltiples gigavatios de energía y proyectos de centros de datos en desarrollo que derivan de la colaboración de la empresa con Google.

Tras la operación, Intersect explorará tecnologías emergentes con el fin de aumentar y diversificar el suministro de energía, y también respaldará las inversiones de Google en centros de datos en Estados Unidos para satisfacer la demanda de sus clientes y usuarios de la nube.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el comunicado, las operaciones de Intersect se mantendrán bajo su propia marca, siendo independientes de Alphabet y Google, y estarán dirigidas por Sheldon Kimber, fundador y director ejecutivo de la compañía.

Intersect colaborará además "estrechamente" con el equipo de infraestructura técnica de Google y continuará con el trabajo en proyectos conjuntos de ambas empresas, como el primer centro de datos y planta de energía que sigue en construcción en Texas.

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, asegura que Intersect ayudará a la empresa a ampliar su capacidad, a operar con mayor agilidad en la construcción de nueva generación de energía y a "reimaginar" soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo en EE.UU..

Por su parte, Kimber subraya que la infraestructura moderna "es el eje de la competitividad estadounidense en IA" y espera acelerar el crecimiento de la compañía "a gran escala" tras el cierre de la transacción, que está previsto para el primer semestre de 2026.