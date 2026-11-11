Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos

Con este último grupo, que corresponde a los titulares de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), la banca matriz asegura que culminó la acreditación del 100% de los beneficiarios, un total de 1.812.348 personas, que demandó unos US$ 644 millones del Fondo.

El miembro del directorio de la banca matriz Pedro Acosta Bernal detalló esta anoche, en conferencia de prensa, que en la fecha se acreditó el quinto grupo de beneficiarios con derecho al anticipo correspondiente a las cuentas de CDA y personas que no tenían cuentas en otras entidades.

En total fueron activadas 29.988 cuentas, por un monto total de G. 1,78 billones correspondiente a este último grupo. Esto corresponde al anticipo del Fondo de Garantía de hasta 40 salarios mínimos, unos G. 121.760.000.

Luego de este trámite se sigue el plazo normal del FGD que establece un desembolso de hasta 75 salarios mínimos, G. 228.300.000 por depositante, una vez culmine los procedimientos del balance de exclusión que se estaría cumpliendo el próximo lunes 16 de noviembre.

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Unos US$ 644 millones

Ya con este quinto lote de grupo, se completó el total de las 1.812.348 personas citadas que ya recibieron la garantía de depósitos, por un total de G. 3,9 billones. Son aproximadamente unos US$ 644 millones, apuntó.

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“Esto es importante señalar, que todos estarán recibiendo sus pagos en los siguientes días”, apuntó.

“El día de hoy principalmente se están procesando las acreditaciones para titulares de los certificados de depósito de ahorro”, expresó Acosta.

Un sector con particularidad

Explicó a renglón seguido que este grupo se dejó para el final porque tiene una particularidad, como son los títulos endosables. Hay clientes que manifestaron que vendieron sus títulos y esas ventas, esas transacciones, no se encuentran registradas en la entidad.

“Es un requisito que deben cumplir juntamente para que puedan también ser beneficiados con esta garantía”, detalló.

Para que los titulares puedan acceder a estos recursos, que ya se encuentran acreditados en los bancos respectivos, deberán seguir un procedimiento previo de registro en la plataforma del Banco Central del Paraguay.

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Bloqueados hasta hacer el trámite

Según indicaron, los fondos están acreditados a todos estos titulares en los bancos respectivos, pero se encuentran bloqueados hasta que estos titulares puedan registrar los datos en la plataforma.

“Vamos a habilitar un link, una plataforma, para que los titulares de estos títulos puedan alzarlos a esos comprobantes, vamos a poder verificar eso, cotejar con los registros de la entidad”, explicó.

El proceso de verificación consiste justamente en que el cliente debe subir una foto del CDA en forma física o una captura de la pantalla de la app de Ueno de su CDA y alzar la foto en el portal del BCP en el lugar que se indica dentro de la plataforma.

En el caso de que no se disponga de ese comprobante, ni la captura de la pantalla, en la plataforma deberá indicar que no posee el documento, para que el equipo técnico pueda seguir con el proceso, indicó finalmente el miembro del directorio del BCP.

No obstante, quienes no hayan recibido aún sus pagos o que quieran realizar para consultas sobre los desembolsos pueden comunicarse al correo fgdpagos@bcp.gov.py.