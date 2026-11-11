Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank

Mediante una comunicación a la London Stock Exchange (LSE), Atome afirmó que no tiene, “y nunca tuvo”, relación con Ueno Bank “o empresas asociadas”. La firma sostuvo que difundió la información para precisar su posición “ante los acontecimientos en Paraguay” y dar certeza a sus accionistas e inversionistas internacionales.

El comunicado, fechado en Asunción el 11 de noviembre de 2026, no explica qué motivó el pronunciamiento ni si hubo consultas o versiones puntuales que lo originaron.

Cabe recordar que Atome está enfrentada con la ANDE por su contrato de compra de energía. En septiembre notificó un aviso formal de disputa y habló de un posible arbitraje internacional. El plazo de tres meses que fijó para negociar vencería alrededor del 15 de diciembre.

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Los únicos bancos que reconoce

La compañía precisó que sus relaciones bancarias comerciales en Paraguay son exclusivamente con Banco Continental, Banco GNB Paraguay y Banco Sudameris. Fuera de esas tres entidades, según su versión, no tiene vínculos bancarios en el país.

El comunicado agrega un dato sobre uno de ellos. Banco Sudameris no es solo proveedor de servicios financieros de Atome: también integra el consorcio de inversionistas de capital del proyecto de Villeta.

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Junto con Sudameris participan DEG, institución alemana de financiamiento para el desarrollo del grupo KfW, e Impact Fund Denmark (IFDK), fondo danés de inversión. Completan el consorcio IFC, del Grupo Banco Mundial, y Hy24, gestora francesa especializada en hidrógeno limpio y sus derivados.

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Quiénes financian el proyecto

Por el lado del endeudamiento, Atome indicó que el consorcio de entidades financiadoras del proyecto de Atome Paraguay suma US$ 425 millones. Lo integran IFC, BID Invest, la neerlandesa FMO, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Global para el Clima.

Según la empresa, todas estas instituciones “respaldan plenamente” tanto el Proyecto Villeta como “la gestión y la posición” de Atome. La compañía cerró el comunicado con un compromiso de transparencia y de comunicación oportuna de información relevante para accionistas, inversionistas y el mercado.