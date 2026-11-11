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Política
11 de noviembre de 2026 - 21:52

¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo

Pablo Morínigo en traje claro, escuchando atentamente, mientras el presentador con traje oscuro y corbata amarilla gesticula en un set moderno.
El abogado Pablo Morínigo, miembro del Tribunal de Conducta de ANR, en el programa Mesa con EVP,

Pablo Morínigo explicó por qué el Tribunal de Conducta del Partido Colorado expulsó a Santiago Peña sin sumario: habló de “hechos notorios”, pero admitió que el reclamo es atendible.

Por ABC Color
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El abogado Pablo Morínigo, miembro del Tribunal de Conducta de ANR, respondió que el órgano actuó de oficio, amparado en el artículo 7 de su reglamento, porque los hechos que se le atribuyen son públicos y no necesitan ser probados.

Peña, destituido por juicio político el 6 de noviembre, está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank. El tribunal lo expulsó el martes, sin esperar sentencia firme de la Justicia.

Lea más: Tribunal de Conducta ANR expulsa a Santiago Peña por caso Ueno Bank

La clave: actuar de oficio

Santiago Peña
El expresidente Santiago Peña, en la Fiscalía General.

Morínigo explicó que, según el artículo 128 del estatuto partidario, el tribunal juzga la conducta política de los afiliados. Y los actos de un presidente, sostuvo, son también actos políticos.

El tribunal puede intervenir de dos maneras. A instancia de parte, cuando alguien denuncia y debe probar lo que afirma, se abre un sumario. De oficio, en cambio, puede juzgar cuando existen hechos notorios o públicos, que no requieren actividad probatoria.

Los hechos notorios no necesitan de prueba porque son hartamente conocidos”, afirmó. En el caso de Peña, dijo, “no se puede negar” que existen.

Lea más: ¿Por qué no imputan a Santiago Peña por asociación criminal y enriquecimiento ilícito?

Decisión unánime, pero con reparos

Según Morínigo, los miembros coincidieron en que la potestad de juzgar de oficio no obliga a sustanciar un sumario. Esa fue la lectura que primó.

Aun así, se reservó su criterio personal y reconoció que la objeción sobre el derecho a la defensa es “absolutamente entendible y atendible”. También admitió que el debido proceso es hoy un derecho humano, reconocido en reiterados fallos de la Corte Interamericana, aunque la Constitución no use esa expresión.

Lea más: Santiago Peña se expone hasta a 15 años de prisión, confirma Fiscalía

Lo que puede hacer Peña

El abogado recordó que Peña puede acudir a la justicia electoral si considera vulnerados sus derechos. Pero advirtió que, si ganara por cuestiones procesales, solo se anularía la resolución. El tribunal podría juzgarlo otra vez de oficio, ahora con un sumario, porque el fondo del caso aún no fue analizado.

La resolución, firmada por siete miembros bajo la presidencia de Gustavo Cazal Riego, califica la conducta de Peña como “reprochable” y sostiene que afectó los principios ideológicos y morales del Partido Colorado.

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