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Política
11 de noviembre de 2026 - 21:16

Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 12 de noviembre

Pedro Alliana
El presidente de la República, Pedro AllianaPresidencia de la República

El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este jueves una agenda oficial que incluye audiencias y reuniones de trabajo con titulares de diversas instituciones del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.

Por ABC Color
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  • 09:00 h: reunión con Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones, en el Palacio de Gobierno.
  • 10:00 h: reunión con Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el Palacio de Gobierno.
  • 12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.
  • 14:00 h: reunión con José Cogliolo, director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en el Palacio de Gobierno.

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