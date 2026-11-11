- 09:00 h: reunión con Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones, en el Palacio de Gobierno.
- 10:00 h: reunión con Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el Palacio de Gobierno.
- 12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.
- 14:00 h: reunión con José Cogliolo, director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en el Palacio de Gobierno.
11 de noviembre de 2026 - 21:16
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 12 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este jueves una agenda oficial que incluye audiencias y reuniones de trabajo con titulares de diversas instituciones del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.
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