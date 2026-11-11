Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 12 de noviembre

09:00 h: reunión con Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones, en el Palacio de Gobierno.

10:00 h: reunión con Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el Palacio de Gobierno.

12:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en el Palacio de Gobierno.